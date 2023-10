Erik ten Hag onder druk bij Manchester United: 'Lijkt wel een Subbuteo'

Erik ten Hag staat meer dan serieus onder druk bij Manchester United. Van de eerste zeven wedstrijden gingen er liefst vier verloren in de Premier League, waardoor de Nederlandse coach op de tiende plaats bungelt in de Engelse competitie. De kritiek van de Engelse media is logischerwijs niet mals.

Sky Sports noemt het veldspel van Manchester United een ‘Subbuteo’, een tafelvoetbalspel. “Er is totaal geen beweging. Je ziet geen enkel spelpatroon, in tegenstelling tot Liverpool, Arsenal, Tottenham Hotspur en Manchester City. Bij Manchester United spelen ze de bal naar Rashford en ze hopen dat hij iets doet, zodat er gescoord kan worden.”

Manchester United is bezig aan de slechtste seizoensstart in 34 jaar geleden, zo blikt The Daily Mail terug. “De problemen van Antony en Jadon Sancho zijn geen excuus voor Ten Hag, die 450 miljoen euro mocht uitgeven”, aldus de ochtendkrant. “De slechte seizoensstart leek net achter de rug te zijn”, doelde het medium op zeges op Brentford en Cystal Palace in de League Cup. “Maar door deze nederlaag is de crisis weer terug op Old Trafford.”

Het Algemeen Dagblad stelt dat de enorme waslijst aan blessuregevallen bij United een van de grote problemen en verder zijn Bruno Fernandes en Rashford uit vorm. “Ten Hag, die dinsdag Galatasaray treft in de Champions League, raakt zijn aura op Old Trafford langzaam kwijt. Supporters jouwden hem voor de tweede keer in korte tijd uit”, zag correspondent Geert Langendorff. “Intern krijgt hij nog volop steun, maar zonder verbetering kan het vertrouwen snel verdampen. De vraag is alleen: hoe moet hij dat voor elkaar krijgen?”

Oud-international Paul Merson kwam ook tot een heel pijnlijke conclusie. “Mason Mount, Casmiro en Fernandes hebben geen idee wat ze moeten doen of waar ze moeten lopen”, zag de analist. “Weer een nederlaag. Manchester United is a million miles away. Dat is een enorm probleem”, was de pijnlijke conclusie van Merson.