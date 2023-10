ESPN speculeert over historische topprestatie voor Feyenoord in de Champions League

Hugo Borst en Marciano Vink zien Feyenoord heel ver komen in de Champions League. De Rotterdammers staan momenteel met zes punten uit twee wedstrijden bovenaan in Groep E en dromen van de eerste overwintering in de Champions League sinds het seizoen 1999/00. Borst acht de halve finale zelfs haalbaar voor Feyenoord.

“Ik heb de indruk dat Feyenoord heel ver kan komen. Ik zet in op de halve finale van de Champions League”, zegt Borst zaterdagavond bij De Eretribune van ESPN. Voormalig Feyenoord-trainer Mario Been antwoordt grappend: “Als ze alle wedstrijden thuis mogen spelen, dan geloof ik daar wel in.” Op serieuzere toon: “In een kolkende Kuip kunnen ze zó veel meer. Uit bij Atlético Madrid speelden ze ook goed, maar konden ze niet winnen. Ik vind Atlético ook niet de absolute top. Er zitten wel ploegen bij die extreem goed zijn.”

Vink denkt dat Feyenoord met ‘een beetje goede loting’ inderdaad ver kan reiken. Hij trekt een vergelijking met het Ajax van 2018/19, dat ‘voetballend’ ploegen als Real Madrid en Juventus de baas was en de halve finale bereikte. Het middenveld bestond toen uit Lasse Schøne en Frenkie de Jong – ‘niet bepaald een powerhouse’ volgens Vink. “Bij Feyenoord is het nu én én. Ik vond de wedstrijden tegen Atlético en Lazio van heel hoog niveau. Zoals dit Feyenoord samenspeelt, met de power die ze uitstralen, kunnen ze heel ver komen in de Champions League.”

Toch denkt Vink dat Feyenoord op een niveau lager zou meedingen om de beker. “Mijn vraag is dus: speel je liever de kwartfinale of halve finale van de Champions League, of win je liever de Europa League?” Been hoeft daar niet lang over na te denken. “Je moet altijd het hoogst haalbare nastreven. Maar nogmaals: er zijn veel sterkere ploegen dan de ploegen die ze nu tegenkomen in deze poule.”

Vink zal dan doelen op teams als Manchester City, Bayern München, Real Madrid, FC Barcelona, Arsenal en Paris Saint-Germain. Zeker als Feyenoord tweede wordt in de poule, is de kans op een loodzware tegenstander groot. “Maar ook die ploegen kunnen niet makkelijk van dit Feyenoord winnen”, denkt Vink. “Bij dit Feyenoord weet iedereen exact van elkaar wat ze moeten doen. En ze hebben een spits die iedere week gretiger wordt. Ik denk dat dit Feyenoord voor iedere club moeilijk te verslaan is, ook voor absolute A-ploegen.”