ESPN verrast door beelden van Feyenoord - Ajax: 'Dit zie je bij de mannen nooit'

Hartverwarmende beelden na de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax (0-1) in de Eredivisie Vrouwen. De supporters en de spelers blijken De Klassieker op een heel andere manier te beleven dan bij de mannen.

Ajax-aanvoerder Sherida Spitse signeerde na de wedstrijd een shirt van Ajax, dat door een jonge Feyenoord-fan aan haar werd gegeven. De jonge Feyenoord-fan toonde vervolgens trots het Ajax-shirt. Ajax-speler Tiny Hoekstra signeerde een Ajax-shirt waar de naam van Dusan Tadic op stond, eveneens overhandigd vanuit het thuispubliek.

Artikel gaat verder onder video

De beelden werden zondagavond getoond bij Dit was het Weekend op ESPN. Presentator Milan van Dongen genoot ervan. “Een jonge Feyenoord-fan die vraagt aan Sherida Spitse of zij zijn Ajax-shirt wil signeren. De Ajax-speelster signeren rustig de shirts. Natuurlijk is het niveau van het vrouwenvoetbal niet altijd even goed, maar dit jochie met een Feyenoord-shirt en een Ajax-shirt, dit is eigenlijk wel hoe je het zou willen zien.”

Tafelgenoten Karim El Ahmadi en Kenneth Perez leken niet volledig overtuigd. “Ben ik te zoetsappig of te romantisch?”, vroeg Van Dongen lachend. El Ahmadi: “Wat er op het veld gebeurt, is het belangrijkste. Wat daarbuiten gebeurt, moet iedereen zelf weten. Soms ligt het wat gevoelig, maar ik ben ook een oud-Feyenoorder en heb daar weinig last van als ik in Amsterdam ben. Ik word nooit echt lastiggevallen.” Perez vindt het goed dat er rivaliteit is. “Dit is ondenkbaar bij het mannenvoetbal, maar het is wel leuk om te zien.”

De beelden zijn te zien vanaf minuut 5.48 in deze video op YouTube.