Fabrizio Romano meldt groot nieuws over voormalig ‘enfant terrible’ uit Eredivisie

Fabrizio Romano is vrijdagavond met groot nieuws gekomen over . De aanvaller van Hellas Verona, in het verleden actief bij FC Groningen, presteert naar behoren in Italië en mag zich volgens de transferspecialist opmaken voor een contractverlenging.

De Belgische vleugelaanvaller zou op het punt staan om zijn contract te verlengen met vier extra jaren. Dat zou betekenen dat Ngonge tot medio 2027 verbonden is aan de huidige nummer zestien van de Serie A. Romano weet dat de overeenkomst al is gesloten en dat het een kwestie van tijd is voordat het nieuws wereldkundig wordt gemaakt.

Ngonge ligt momenteel nog tot medio 2026 vast bij de club uit Verona. De rechtsbuiten is daar uitstekend op zijn plek en gaat naar verluidt zijn contract dus openbreken. De aanvaller vertrok vorig seizoen in de winterstop naar Italië en presteert daar uitstekend. In 24 Serie A-wedstrijden scoorde de Belg al zeven doelpunten.

Ngonge stond in de Eredivisie niet bekend als het liefste jongetje van de klas. De aanvaller maakte weliswaar om de zoveel tijd een werelddoelpunt, maar verscheen geregeld negatief in het nieuws. Bij Groningen werd Ngonge zelfs uit de selectie gezet. Geruchten gingen dat de aanvaller dronken op het trainingsveld was verschenen.