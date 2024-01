'Kassa rinkelt in Groningen: voormalig enfant terrible maakt miljoenentransfer in Italië'

FC Groningen lijkt een fraai bedrag op de rekening bij te kunnen gaan schrijven. Verschillende media melden dinsdagochtend dat (23) op het punt staat om Hellas Verona FC te verruilen voor regerend Italiaans kampioen Napoli. De Groningers namen een jaar geleden afscheid van de Belg maar bedongen daarbij wel een doorverkooppercentage, en gaan daarmee flink profiteren van de binnenlandse transfer.

De Belgische transferspecialist Sacha Tavolieri schrijft op X dat Hellas Verona en Napoli inmiddels een akkoord zouden hebben bereikt over een transfer van de Belg. Napoli zou een bedrag van tien miljoen euro (inclusief bonussen) overmaken naar de competitiegenoot. De bedoeling is dat Ngonge in Napels een contract tot de zomer van 2028 gaat tekenen, volgt de journalist daar aan toe. Fabrizio Romano bevestigt de berichtgeving even later, maar spreekt op zijn beurt van een vaste transfersom van maar liefst achttien miljoen euro, die door bonussen nóg verder op zou kunnen lopen. Ook de Italiaanse transferspecialist Gianluca Di Marzio maakt op zijn blog melding van het akkoord tussen beide clubs. Een onbekend percentage van de transfersom zal doorvloeien naar de Trots van het Noorden.

PSV haalde Ngonge in 2019 als eerste naar Nederland. De aanvaller kwam op huurbasis over van Club Brugge maar slaagde er niet in om in Eindhoven door te breken in het eerste elftal. Dat lukte wel bij RKC Waalwijk, dat de aanvaller in de zomer van 2020 inlijfde. In 21 wedstrijden was de Belg vijf keer trefzeker, waarna FC Groningen een jaar later toesloeg. Voor twee ton stapte Ngonge over naar de toenmalige Eredivisieclub, waarvoor hij in anderhalf seizoen elf keer zou scoren in 46 duels, waaronder een fantastische scorpion kick tegen AZ die de hele wereld overging (zie de tweet onderaan dit artikel).

Enfant terrible

Na meerdere aanvaringen met toenmalig Groningen-trainer Danny Buijs en diens opvolger Frank Wormuth was het geduld met Ngonge echter op. De club nam in de winterstop van vorig seizoen afscheid van de Belg, die bij Hellas Verona wél een prima indruk achterlaat. In zijn eerste halve seizoen kwam hij drie keer tot scoren in veertien duels, dit jaar staat de teller na negentien wedstrijden al op zes treffers. Ngonge werd eerder gelinkt aan het Engelse Aston Villa, maar lijkt zich nu dus op te kunnen maken voor een overstap naar Napoli.

De regerend kampioen is bezig aan een teleurstellend seizoen. In de Serie A staat de club inmiddels achtste, met een achterstand van twintig (!) punten op koploper Internazionale. Wel is Napoli na de winter nog actief in de Champions League. In de achtste finales van het miljardenbal wacht een dubbele confrontatie met FC Barcelona. In de hoop het tij na de winter te keren trok Napoli eerder deze maand verdediger Pasquale Mazzocchi (voor drie miljoen euro overgekomen van Salernitana) aan. Daarnaast zou de club dichtbij de komst van Hamed Junior Traoré (Bournemouth) zijn. De 23-jarige middenvelder is bij de Engelse club veroordeeld tot een bijrol en maakt daardoor geen deel uit van de selectie van Ivoorkust, het gastland van de Afrika Cup.