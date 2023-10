Faeröer-kampioen houdt woord na bericht op X en helpt Nederland in coëfficiëntenstrijd

KÍ Klaksvík heeft Nederland donderdagavond een fraai handje geholpen in de coëfficiëntenstrijd. De nietige club van de Faeröer-eilanden kondigde donderdagmiddag via X aan hun beste te doen voor Nederland, nadat ze betrokken raakten in een gesprek op het sociale platform. ‘We’’ll do our very best!’, kreeg ondersteuning op het veld tegen Lille OSC.

KÍ Klaksvík werd dit seizoen de eerste ploeg ooit die zich plaatste voor Europees voetbal van een club uit de Faeröer-eilanden. De koploper in eigen land plaatste zich ten koste van Zweedse BK Häcken voor de Conference League en verloor in de eerste speelronde met 2-1 bij Slovan Bratislava, nadat het nog wel op voorsprong was gekomen in Slowakije.

In de eerste thuiswedstrijd in de Europese groepsfase ooit kwam de formatie van Paulo Fonseca niet op voorsprong, maar hield het in Streymoy op eigen veld wel de rijen knap gesloten. Daardoor kunnen de Fransen minder coëfficiëntenpunten bijschrijven dan op voorhand gehoopt en dat is gunstig voor Nederland. KÍ Klaksvík, bedankt!

Sporting Lissabon – Atalanta Bergamo 1-2

Ook landgenoten Marten de Roon en Teun Koopmeiners hebben Nederland een beetje geholpen in de coëfficiëntenstrijd. Op bezoek bij de nog ongeslagen Portugese koploper Sporting Portugal werd er met 1-2 gewonnen, door twee treffers in het eerste bedrijf. Giorgio Scalvini opende de score na ruim een half uur uit een heerlijke teamaanval (zie onder) en daarna maakte Matteo Ruggeri zijn eerste treffer ooit in dienst van Atalanta Bergamo. De benutte strafschop van Viktor Gyökeres een kwartier voor tijd deed daar niets aan af.

Door het late gelijkspel van Brighton & Hove Albion bij Olympique Marseille, kreeg Nederland nog meer aardig nieuws wat betreft de concurrentiestrijd met Frankrijk.

We'll do our very best! 💙 — KÍ (@KI_Klaksvik) October 5, 2023