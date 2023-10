FC Barcelona tussen hoop en vrees: nog geen uitsluitsel over Frenkie de Jong

Het is momenteel nog de vraag of FC Barcelona-trainer Xavi Hernández zaterdagmiddag in de kraker tegen Real Madrid een beroep kan doen op . De middenvelder staat al ruim een maand aan de kant met een enkelblessure en is twee dagen voor de aftrap nog een vraagteken voor El Clásico. Ook over het meespelen van Robert Lewandowski en Raphinha is er nog geen uitsluitsel.

Zowel FC Barcelona als Real Madrid kwam deze week in actie in de Champions League, maar de duels met respectievelijk Shakthar Donetsk en SC Braga golden als niets meer dan een tussendoortje. Real Madrid won met 1-2 in Portugal, FC Barcelona een dag later met dezelfde cijfers van de club uit Oekraïne. Barça-trainer Xavi kon woensdagavond nog geen beroep doen op Pedri, Jules Koundé, Sergi Roberto, Raphinha, Lewandowski én De Jong. Zij zijn er al even uit met blessures en het is nog maar de vraag of zij op tijd hersteld zijn voor de kraker tegen Real Madrid.

Volgens Mundo Deportivo moet Xavi ‘vrijwel zeker’ een streep zetten door de namen van Koundé, Roberto en Pedri. Laatstgenoemde staat al geruime tijd aan de kant met een hamstringblessure. Zijn laatste minuten dateren van 20 augustus. Twee dagen voor El Clásico was Pedri nergens te bekennen op het trainingsveld. Lewandowski en De Jong meldden zich daarentegen wel, maar kregen nog geen groen licht om met hun teamgenoten te trainen. Raphinha sloot wel aan voor een deel van de groepstraining. De Braziliaan viel op 29 september geblesseerd uit en zou naar verwachting drie tot vier weken niet beschikbaar zijn. Het zal vrijdag moeten blijken of hij fit genoeg is om onderdeel uit te maken van de wedstrijdselectie.

Dan zullen Xavi en de medische staf ook een definitief oordeel moeten vellen over Lewandowski en De Jong. Eerstgenoemde viel begin deze maand in de uitwedstrijd tegen FC Porto in de Champions League geblesseerd uit, terwijl De Jong op 23 september in de competitiewedstrijd tegen Celta de Vigo noodgedwongen de strijd moest staken. De blessure kwam op een vervelend moment voor de Nederlander. Hij was het seizoen uitstekend begonnen en verscheen tot dan in elk duel aan de aftrap. In de competitie maakte hij in de eerste zes wedstrijden zelfs telkens de negentig minuten vol. Een enkelblessure houdt De Jong nu al een maand aan de kant. Daardoor moest hij ook de interlands met Oranje aan zich voorbij laten gaan.