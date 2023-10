FC Utrecht - Ajax geteisterd door technische problemen: kijkers ergeren zich dood aan ESPN

Door technische problemen bij ESPN is het begin van de tweede helft van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax enige tijd uitgesteld. Hoewel de beide elftallen alweer klaarstonden op het veld, ondervond de live-uitzending van de betaalzender een storing, waardoor de ploegen korte tijd warm moesten blijven door een balletje rond te spelen.

Vlak voor het einde van de rustanalyse werd het beeld ineens onderbroken tijdens een verhandeling van analist Kees Kwakman. Na een onderbreking van zo'n twee minuten, waarin een testbeeld te zien was, werd de uitzending hervat. "Het kan zijn dat er wat technische problemen zijn", meldde commentator Mark van Rijswijk. "De problemen zijn nu zoals het lijkt opgelost, onze excuses daarvoor", voegde hij daar even later aan toe.

Het was niet het enige punt van kritiek op de live-uitzending van ESPN. Op X klaagde een aantal kijkers al over het feit dat het commentaar van Van Rijswijk in de eerste helft niet goed te horen was.

#utraja #espn2



Wat is het geluid weer slecht afgestemd bij ESPN.

Commentaar is veel te zacht 't.o.v. het achtergrond geluid. — Ronnie te Lintelo (@McLeentel) October 22, 2023

Anderen grepen de storing juist aan om grappen te maken over de aanhoudende malaise bij de Amsterdammers.