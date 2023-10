Feyenoord-hooligan schrikt van forse eis Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie heeft vier jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk, geëist tegen de man die volgens de politie de leider was van de Feyenoord-hooligangroep RJK. In de rechtszaal zei Max V. zich te schamen voor zijn vermeende daden.

De dertigjarige man zit al sinds januari in de cel. De rechter noemde hem ‘de intellectueel van het gezelschap’ – V. is een afgestudeerd jurist en werkt als fiscalist – en verweet V. dat hij ‘anderen de vuile karweitjes laat opknappen’. “Dat klopt”, antwoordde de verdachte volgens het Algemeen Dagblad. Er is bijvoorbeeld bewijs dat V. opdracht gaf tot de bekladding van de sportschool van Paul van Dorst, oprichter van lhbti-supportersclub Roze Kameraden. Dat geeft de verdachte ook toe.

Van Dorst was een belangrijk mikpunt van de RJK, ofwel de Rotterdamse Jongeren Kern. Zo werd in Tirana, rond de Conference League-finale van 2022, een spandoek getoond waarin stond dat Van Dorst vergast moest worden. Bij de bekladding van zijn sportschool – Van Dorst is de mede-eigenaar van de gym – werd de tekst ‘Flikkers niet welkom bij Feyenoord’ geschreven. Ook werd de sportschool in brand gestoken, maar V. ontkent dat plan te hebben beraamd.

V. wordt ook verdacht van het initiëren van excessief geweld tegen politieagenten en ME’ers in ’s-Gravendeel op oudjaarsnacht. Hij distantieert zich van die beschuldiging, al was hij er wel bij 'en had hij het in de uren en dagen ervoor uitgebreid in de groepsapp over hoe ze agenten die avond te grazen zouden nemen', schrijft het AD. V. zegt dat in die appgroepen geregeld 'de ergst mogelijke dingen' gezegd worden om 'de lachers op je hand te krijgen'. Het OM geloofde er weinig van en kwam met de eis van vier jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk. “V. schrikt er zichtbaar van”, zag het AD.