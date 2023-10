Feyenoord legt uit waarom een 'Mislintat-scenario' van Ajax niet mogelijk is

Feyenoord zal een situatie zoals bij Ajax het geval was bij Sven Mislintat, beleidsmatig nooit toestaan. De Rotterdammers geven niet de volledige technische leiding uit handen aan één persoon, zoals de laatste maanden in de Johan Cruijff Arena aan de hand was. Er wordt alleen een hoop geld uitgegeven aan spelers, die gekeurd zijn volgens het ‘meer ogen-principe’.

“Denk aan de scouting en trainer, om mede te bepalen of een speler geschikt is”, legt financieel directeur Pieter Smorenburg de werkwijze uit in De Telegraaf. “In de onderhandelingsfase hebben wij vervolgens de gouden regel dat altijd meerdere personen zich ermee bezighouden. Naast onze algemeen directeur is dat onze jurist of ben ik dat. Daarna is toestemming van de commissarissen nodig voor bepaalde transfers. Wij richten ons bovendien op meerdere kandidaten voor een positie en bepalen van tevoren hoeveel we maximaal willen betalen voor een speler.”

Dat beleid is behoorlijk succesvol, want het gaat goed momenteel bij Feyenoord. “Maar drie jaar geleden zag het er heel anders uit”, erkent Smorenburg. “Dat was de coronatijd, waarin we met allerlei crisismaatregelen bezig waren. Je mag nu dus best even genieten. Maar je moet ook alert zijn, want de positiviteit kan ook zo weer verdwijnen.”

Qua belangstelling merkt Feyenoord ook een enorme aanloop. “Er is een enorme magneetwerking. We hebben ons maximum van 33.000 seizoenkaarten verkocht, maar hadden er nog wel 20.000 kwijt gekund. Ook alle kaartjes voor de Champions League waren snel weg. Datzelfde geldt voor de business units en stoelen van sponsors. Alles is uitverkocht.” Dat het daarbij tegen de beperkingen van De Kuip aanloopt, is echter ook de waarheid. "Het is een fantastisch stadion, maar het is wel uit 1937. We kijken of we meer business seats kunnen verkopen, maar de groei zal hier beperkt zijn.”