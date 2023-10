Feyenoord heeft sterke onderhandelingspositie: geen ‘geval Sangaré’

Feyenoord heeft bij geen enkele speler in de huidige A-selectie een afkoopkoopclausule in het contract staan. Hoewel er recentelijk veel verbintenissen werden verlengd, hebben de Rotterdammers bij geen enkele speler een vooraf bepaalde prijs vastgesteld waarvoor iemand met vertrekken.

Dat meldt 1908.nl. Bij andere topclubs is het niet ongebruikelijk dat er wel vaste bedragen worden afgesproken op het moment dat het contract wordt verlengd. Daarmee wordt er wat gegeven door de speler én door de club. Het meest recente voorbeeld is PSV’er Ibrahim Sangaré, die daardoor voor bijna veertig miljoen euro kon vertrekken naar Nottingham Forest in de uiterste slotfase van de transferwindow.

“Geen enkele contractspeler van Feyenoord 1 heeft momenteel een afkoopclausule in zijn verbintenis staan”, schrijft het medium over de situatie in De Kuip. “Het gegeven houdt in dat er geen enkele speler tegen een bepaalde transfersom op te pikken is bij de regerend landskampioen van Nederland.”

In de komende transferwindows kan Feyenoord zich dus heel hard opstellen in de onderhandelingen met andere clubs, als zij zich melden voor spelers van Feyenoord. Bijvoorbeeld als de Rotterdammers dan nog volop in de titelstrijd verwikkeld zit en mogelijk de groepsfase van de Champions League overleeft, hoeft het niet mee te werken aan clubs die geïnteresseerd zijn. Van de huidige selectie hebben alleen Alireza Jahanbakhsh en Kostas Lamprou een aflopende verbintenis.