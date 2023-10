Feyenoord weet wat het te doen staat na heel laat doelpunt bij Celtic - Lazio

Feyenoord is na twee speelronden de nummer drie in groep E van de Champions League. De Rotterdammers verloren woensdag met 3-2 van Atlético Madrid en zagen Lazio later op de avond winnen van Celtic: 1-2. De Romeinen komen daardoor op gelijke hoogte met Atlético Madrid. Die clubs staan na twee wedstrijden op vier punten, Feyenoord volgt met drie.

Zowel Celtic als Lazio wist dat het door de uitslag in Madrid goede zaken kon doen. Beide ploegen waren ook wel toe aan een overwinning. Celtic verloor twee weken geleden van Feyenoord, terwijl Lazio in eigen land op een zeer teleurstellende zestiende plaats staat. De formatie uit Rome ging ook in de uitwedstrijd tegen Celtic matig van start. Kyogo Furuhashi opende al na twaalf minuten de score namens de thuisploeg.

Artikel gaat verder onder video

Héél lang konden de Schotten echter niet genieten van hun voorsprong. Matías Vecino maakte er ruim een kwartier later 1-1 van. Dat was tevens de ruststand. Lazio begon vervolgens aardig aan de tweede helft en kreeg via Felipe Anderson een mogelijkheid op een tweede treffer, maar hij slaagde er niet in de bal tussen de palen te krijgen. Lazio-trainer Maurizio Sarri baarde halverwege de tweede helft opzien door een aantal sterkhouders naar de kant te halen. Zo mochten Luis Alberto, Ciro Immobile en Anderson al voortijdig douchen. De focus bij Lazio leek daarmee al op zondag te gaan, dan staat de competitiewedstrijd tegen Atalanta Bergamo op het programma.

Daarvan leek Celtic te profiteren. De thuisploeg dacht via Luis Palma voor de tweede keer op voorsprong te komen, maar na ingrijpen van de VAR ging er een streep door die treffer. Een hard gelag voor de Schotten, die diep in de blessuretijd een enorme dreun kregen te verwerken. Waar iedereen rekening hield met 1-1 als eindstand, kopte Pedro Lazio in minuut zes van de blessuretijd nog naar de overwinning.

De Spanjaard bezorgde Lazio daarmee drie ontzettend belangrijke punten in de strijd om overwintering in de Champions League, zeker met de wetenschap dat na de interlandperiode de ontmoeting met Feyenoord op het programma staat. De Italianen komen op 25 oktober naar Rotterdam. Twee weken later reist de ploeg van Arne Slot af naar Rome.