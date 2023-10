Geweldige Gabriel Jesus bezorgt Arsenal weer de macht in PSV-groep

Arsenal heeft de draad in de Champions League weer opgepakt. De ploeg van trainer Mikel Arteta was op de eerste speeldag met 4-0 te sterk voor PSV, maar verloor vervolgens van RC Lens (2-1). Arsenal had op bezoek bij Sevilla dus wat recht te zetten en deed dat ook. Het won met 1-2 en zet, ook door de uitslag bij RC Lens - PSV (1-1), een grote stap richting overwintering in het miljardenbal.

De eerste helft tussen Sevilla en Arsenal had lang niet heel veel om het lijf. De bal was voor de ploeg uit Noord-Londen, maar mogelijkheden waren op één hand te tellen. In de slotfase brandde het duel alsnog los. Youssef En-Nesyri kreeg een goede kans om namens de thuisploeg de score te openen, maar zijn inzet ging voorlangs. Een dure misser, want aan de andere kant was het even later wel raak. Gabriel Jesus draaide rond de middenlijn geweldig weg bij twee tegenstanders en zette Gabriel Martinelli alleen voor de keeper. Laatstgenoemde faalde niet: 0-1.

Artikel gaat verder onder video

Een ideaal moment voor Arsenal om te scoren en ook na de pauze was het snel raak voor The Gunners. Jesus, die bij de openingstreffer nog fungeerde als aangever, draaide de bal op geweldige wijze in de bovenhoek en verdubbelde daarmee de score. Arsenal leek het duel vroegtijdig in het slot te gooien, maar Sevilla gaf zich niet zomaar gewonnen. De bezoekers konden niet lang genieten van de comfortabele voorsprong: Nemanja Gudelj maakte vijf minuten later uit een hoekschop van Ivan Rakitic de aansluitingstreffer.

Sevilla was plots terug in de wedstrijd en hoopte er nog een goed resultaat uit te slepen. De regerend winnaar van de Europa League moest ook wel, wilde het nog kans houden op een vervolg in de Champions League. Door de 1-2 nederlaag én de uitwedstrijd tegen Arsenal over twee weken lijkt dat echter een zeer lastig verhaal te gaan worden. Arsenal gaat dankzij de zege - én het gelijkspel bij RC Lens-PSV - opnieuw aan kop in groep B. De huidige nummer drie van de Premier League staat na drie wedstrijden op zes punten, één meer dan RC Lens. Sevilla en PSV volgen op vier punten.

Bellingham blijft maar scoren, Benfica op rand van uitschakeling

In groep C staat er vooralsnog geen maat op Real Madrid. De Spaanse grootmacht was al te sterk voor Union Berlin en Napoli en versloeg dinsdagavond ook Braga. Zo eenvoudig ging dat overigens niet. Doelpunten van Rodrygo en opnieuw Jude Bellingham bezorgden Real Madrid weliswaar binnen 61 minuten een 0-2 voorsprong, maar door een doelpunt van Álvaro Djaló werd het toch nog spannend. Een Portugese stunt zat er uiteindelijk niet in. Real Madrid gaat met negen punten uit drie duels vanzelfsprekend aan kop, gevolgd door Napoli. De Italianen wonnen met 0-1 bij Union Berlin. Een treffer van Giacomo Raspadori halverwege de tweede helft bleek voldoende voor de winst.

In groep D heeft Benfica een wonder nodig om na de jaarwisseling nog actief te zijn in de Champions League. De formatie van coach Roger Schmidt reikte in het afgelopen seizoen nog tot de kwartfinales, maar bungelt nu op de rand van uitschakeling. Benfica verloor al van Internazionale en RB Salzburg en moest op eigen veld ook z’n meerdere erkennen in Real Sociedad. De Portugezen, die met Fredrik Aursnes en David Neres twee voormalig Eredivisiespelers aan de aftrap hadden, verloren door een doelpunt van Brais Méndez met 0-1. Internazionale zegevierde eerder op de avond tegen RB Salzburg (2-1), waardoor Benfica zeven punten minder heeft dan Real Sociedad én Internazionale. Met nog drie duels te gaan lijkt een vervolg in de Europa League dus het hoogst haalbare voor Schmidt en co.