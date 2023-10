PSV moet blijven wachten op eerste zege in Champions League-groepsfase

PSV is dinsdagavond op bezoek bij Lens RC niet verder gekomen dan een gelijkspel (1-1). Hoewel de Franse club aan het begin van de speelronde koploper was in Groep B, hebben de Eindhovenaren een keer een driepunter nodig om écht goede zaken te doen om te overwinteren in de Champions League. Ondanks de voorsprong via Johan Bakayoko zat dat er nooit echt in voor de formatie van Peter Bosz.

Waar PSV in de Eredivisie nog geen fouten heeft gemaakt, gaat het in de Champions League een stuk minder. De Eindhovenaren stonden na twee wedstrijden met één punt onderaan, dus was tegen de verrassende koploper RC Lens een goed resultaat nodig. Waar de Fransen in Europa goed presteren, gaat het in de eigen competitie een stuk minder: de ploeg staat teleurstellend vijftiende in de Ligue 1 na het vertrek van sterkhouders Seko Fofana en Loïs Openda.

Artikel gaat verder onder video

In de eerste helft toonde de 20-jarige Wahi, die afgelopen zomer voor dertig miljoen werd gehaald, zich een waardige vervanger van de oud-Vitessenaar. Met sterke balaannames en goede bewegingen werd hij meermaals dreigend, maar door goede acties van Olivier Boscagli bleven doelpogingen voor de jonge spits uit. Een grote kans was er wel voor linksback Deiver Machado, die in een vrijstaande positie echter niet meer dan een rollertje produceerde. De opkomende backs en zwervende middenvelders kregen door de ineffectieve druk van PSV grote ruimtes, maar de Eindhovenaren hadden het geluk dat er bij Lens in balbezit het nodige misging. Passes van de thuisploeg kwamen lang niet altijd aan en keeper Brice Samba schoot de bal meerdere malen over de zijlijn.

PSV deed daar nog een schepje bovenop met een ogenschijnlijk gebrek aan communicatie. De bezoekers waren nauwelijks succesvol in de opbouw en gaven elkaar de nodige verwijtende blikken na het mislukken van simpele passes of het verliezen van eenvoudige duels. Naarmate de eerste helft vorderde, werd dit echter beter en toonde de ploeg van Peter Bosz zich ook mondjesmaat op de helft van de tegenstander. Hirving Lozano raakte na een goede kapbeweging de paal en was daarmee het dichtst bij de openingstreffer, maar verder kon PSV eigenlijk geen vuist maken.

Na rust kregen de mannen uit de Lichtstad een paar kleine kansjes, maar van een offensief was eigenlijk niet te spreken. Toch kwam PSV na een klein uur op voorsprong. De tot dan toe onzichtbare Johan Bakayoko haalde na een goede lichaamsschijnbeweging van ver uit en vond de verre hoek achter Samba. Lens probeerde vervolgens via een snelle counter iets terug te doen, maar Wahi had het vizier niet op scherp staan. Een paar minuten later was de jonge Fransman echter wel bij de les, toen hij na een scherpe voorzet voor André Ramalho kroop en de gelijkmaker binnenschoot.

Vervolgens probeerde Lens door te drukken en werd PSV ver achteruit gedrongen, maar ondanks de nodige goede voorzetten hoefde Walter Benítez maar weinig reddend op te treden. Ondertussen werden de bezoekers in balbezit op eigen helft vastgezet, waardoor de Argentijnse keeper veelvuldig de onbetrouwbare lange bal hanteerde. Naarmate het einde van de wedstrijd naderde werden de ruimtes wel groter en kreeg de ploeg van Bosz nog de grootste mogelijkheden, maar een doelpunt zat er niet meer in. PSV loopt zo verdere averij op richting de gehoopte overwintering in de Champions League, hoewel dat nog zeer zeker mogelijk is wanneer Lens over twee weken in eigen huis verslagen kan worden.

