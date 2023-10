Wéér ongeregeldheden in PSV-vak: 'Degenen die al voor Sevilla hebben geboekt kunnen alvast annuleren'

Wat de uitslag ook mag worden, PSV beleeft op de tribune een nu al dramatische avond in Frankrijk. Voorafgaand aan de ontmoeting tussen RC Lens en de Eindhovenaren kwam het in de binnenstad al tot een clash tussen de Franse politie en PSV-supporters en in de rust moest de Mobiele Eenheid (ME) er zelfs bij komen om ‘de zaak te normaliseren’. Op beelden van onder meer PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad is te zien dat er vanuit het vak met meegereisde fans uit Nederland met stoeltjes en vuurwerk naar de thuisvakken werd gegooid.

Volgens Elfrink werd er ook vanuit de thuisvakken met spullen gegooid. Jeroen Kapteijns van De Telegraaf vreest al het ergste voor PSV. “De zwarte jasjes hebben inmiddels gezelschap gekregen van heren in zwarte kostuums van de Franse politie. Die gaan in de regel niet zachtzinnig te werk. De PSV-fans maken geen reclame voor de Nederlandse voetbalsupporter, die er in Europa toch al slecht op staat”, schrijft hij. “Zelfde wangedrag als vorig jaar bij Arsenal. Dat kam PSV op een uitwedstrijd zonder publiek te staan. Degenen die al voor Sevilla hebben geboekt kunnen alvast annuleren”, stelt de verslaggever.