Onrustig in Frankrijk: traangas bij PSV-fans tegen Lens

Het is onrustig in Frankrijk. Gezien de korte reisafstand voor de fans van PSV, voor wie Groningen ongeveer even ver is als een uitwedstrijd tegen Lens, zijn er heel veel supporters meegekomen uit Eindhoven. In Frankrijk zijn ze vooralsnog niet echt te spreken over het gedrag van de PSV'ers, want er werd traangas ingezet.

"Maar ze gebruiken hier al traangas als je naar de politie kijkt", zei Wytse van der Goot bij Ziggo Sport vanuit het stadion over de politie in Frankrijk. Ook kwam er een kleine groep van de PSV'ers in aanraking met fans van Lens, waardoor de politie besloot om de fans onder begeleiding het stadion in te loodsen.

Gelukkig liet een grote groep uit Eindhoven zien hoe het óók kan. Of dat aan de hoeveelheid bier ligt, is het betwijfelen waard. Het Eindhovens Dagblad maakte een reportage en kwam tot de ontdekking dat de prijzen flink gestegen zijn. "Normaal is een biertje daar volgens de kaart 5,5 euro, maar maandag was dat ineens al 6 euro", schreef de regionale krant over de hoge prijzen.

Bekijk in onderstaande tweets enkele beelden vanuit Frankrijk.

PSV-supporters in Lens tegenover supporters van de thuisclub.



📷 GruppaOF #RCLPSV pic.twitter.com/eWs02Rbj6X — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) October 24, 2023

Schermutselingen tussen supporters van Lens en PSV. pic.twitter.com/T4seADvR7e — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) October 24, 2023

Fans PSV onder begeleiding naar het stadion geleid, Franse autoriteiten nemen geen risico. Veel PSV-fans aanwezig zonder kaartje die toch proberen binnen te komen. pic.twitter.com/3c0UO7JC7Q — Voetbal International (@VI_nl) October 24, 2023