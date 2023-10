Giménez krijgt waardering: Feyenoorder in top tien best presterende spelers ter wereld

Feyenoord-aanvaller is door het medium 90min opgenomen in de top tien van spelers die op dit moment wereldwijd het beste presteren. De Mexicaan is bij Feyenoord uitstekend in vorm en krijgt daardoor waardering voor zijn goede prestaties.

De aanvalsleider van de Rotterdammers wist in acht competitiewedstrijden al twaalf doelpunten te maken. In de Champions League kwam Giménez nog niet in actie, want de Mexicaan moest nog een schorsing van twee wedstrijden uitzitten. Hij heeft in zijn eerste acht wedstrijden in de Eredivisie hebben echter voldoende indruk gemaakt, waardoor hij is opgenomen in de top twintig.

Giménez staat op basis van de prestaties in de eerste paar maanden van het seizoen op een zeer verdienstelijke negende plek. Hij is de enige speler uit de Eredivisie die zich in de top twintig van 90min heeft weten te spelen, maar ook geen Nederlander maakt deel uit van deze lijst.

De Mexicaan houdt Cristiano Ronaldo (10) achter zich, maar moet wel spelers als Harry Kane, Kylian Mbappé en Erling Haaland voor zich dulden. Op plek een staat Jude Bellingham, die indruk maakt in het shirt van Real Madrid nadat hij afgelopen zomer overkwam van Borussia Dormtund.