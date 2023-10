Grieken slijpen de messen: 'Dat heeft Koeman nog niet voor elkaar gekregen'

Griekenland leeft volgens Angelos Charisteas met vertrouwen toe naar de ontmoeting met het Nederlands elftal van maandagavond. Het wordt voor Oranje lastig om overeind te blijven in Athene, zo denkt de oud-spits van Ajax en Feyenoord.

Griekenland gaat het cruciale EK-kwalificatieduel met een voorsprong van drie punten op Oranje in. Bij een zege hebben Grieken kwalificatie voor de eindronde in eigen hand. "Deze spelersgroep heeft het goede gevoel weer teruggebracht. Ze zitten in de ideale flow voor deze wedstrijd tegen Nederland", zegt Charisteas in gesprek met de NOS.

Waar Nederland vrijdagavond verloor van Frankrijk (1-2), boekte Griekenland een knappe zege in Ierland (0-2). "De spirit die Poyet (de bondscoach, red.) erin heeft gekregen, zie ik nu niet terug bij Oranje. Koeman heeft dat nog niet voor elkaar weten te krijgen. Ik denk eerlijk gezegd dat het in Athene heel lastig voor ze wordt om overeind te blijven."

Volgens Charisteas is Poyet een trainer die het moet hebben van de defensieve organisatie, al betekent niet per se dat Griekenland tegen Oranje op de counter gokt. "Hij past zijn speelstijl aan op de tegenstander. Als Oranje maandag kwetsbaar oogt, gaat Griekenland in de aanval."

Griekenland en Nederland zijn verwikkeld in de strijd om plek twee van Groep B in de EK-kwalificatie. Waar Nederland in vijf wedstrijden negen punten veroverde, staat Griekenland op twaalf punten uit zes duels. Bij een gelijk aantal punten geeft het onderlinge resultaat de doorslag. Oranje won begin september met 3-0 van Griekenland.