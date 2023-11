'Haalt Feyenoord het Champions League-niveau, dan moet PSV misschien wel vrezen voor een afstraffing'

PSV heeft afgelopen weekeinde een serieuze slag geslagen. De Eindhovenaren zagen Feyenoord zondag verliezen van FC Twente (2-1) en wisten daardoor dat ze bij een overwinning op Ajax het gat ten opzichte van de regerend landskampioen zouden vergroten tot zeven punten. De Amsterdammers gingen weliswaar met een 1-2 voorsprong de rust in, maar PSV trok desondanks aan het langste eind (5-2). Van een gelopen race is echter nog geen sprake. Volgens Rik Elfrink moet PSV vooral vrezen als Feyenoord in de onderlinge ontmoetingen z’n Champions League-niveau haalt.

PSV stelde Peter Bosz een paar maanden geleden aan als nieuwe hoofdtrainer en de Apeldoorner had niet veel tijd nodig om zijn ambities kenbaar te maken. Bosz is er alles aan gelegen de club de eerste landstitel sinds 2018 te bezorgen en wil bovendien hoge ogen gooien in Europa. PSV plaatste zich weliswaar voor het hoofdtoernooi van de Champions League, maar daarin heeft het nog niet echt potten kunnen breken. De Eindhovenaren staan na drie wedstrijden op twee punten en moeten daardoor vrezen dat het Europese toernooi er binnenkort alweer op zit.

Artikel gaat verder onder video

In de Eredivisie gaat het de ploeg van Bosz daarentegen voor de wind. De eerste tien wedstrijden werden allemaal gewonnen, terwijl Feyenoord al drie keer punten liet liggen. De Rotterdammers speelden gelijk tegen Fortuna Sittard en stadsgenoot Sparta en gingen afgelopen zondag onderuit tegen FC Twente. PSV blies daarentegen Ajax van het veld af en zette daarmee een grote stap richting de ‘wintertitel’. “Wie stopt PSV dit seizoen? De ploeg van Bosz is als een wervelwind aan het seizoen begonnen en heeft alle wedstrijden met twee of meer goals verschil gewonnen. Feyenoord de grote concurrent? Het gat met de Rotterdammers is al zeven punten en zelfs als PSV volgende maand een scheve schaats rijdt, is er weinig aan de hand”, schrijft Elfrink in het Eindhovens Dagblad.

De PSV-watcher plaatst wel een kanttekening bij het nationale succes van de club. “De meeste blaadjes moeten nog van de bomen vallen, er komt nog een winterse transferperiode aan en alle ploegen hebben nog niet tegen elkaar gespeeld. Voor PSV komt er nog een zware week aan, vlak na de interlandperiode van november”, schrijft Elfrink. PSV neemt het op 25 november eerst in de Grolsch Veste op tegen FC Twente, een paar dagen later speelt het in en tegen Sevilla en het weekend daarop is het te gast in De Kuip. “Stuk voor stuk uitwedstrijden die bepalend kunnen zijn voor de rest van dit seizoen. PSV heeft eerder dit seizoen bewezen van een tik (tegen Arsenal) te kunnen herstellen, maar het programma zat voor het team van Bosz ook mee.”

Moet PSV vrezen voor een afstraffing?

Volgende maand moet de huidige koploper van de Eredivisie dus écht aan de bak en daarbij is 3 december met rood omcirkeld in de agenda. Op die dag staat de kraker tussen Feyenoord en PSV op het programma. De Rotterdammers maakten vorige week nog veel indruk in de thuiswedstrijd tegen Lazio in de Champions League, maar lopen in de Eredivisie nu dus al flink achter de feiten aan. Elfrink vlakt de landskampioen echter nog niet uit. “Vooral Feyenoord lijkt ondanks de achterstand van zeven punten nog een serieuze concurrent en ontmoet PSV nog twee keer. Halen de Rotterdammers hun Champions League-niveau? Dan kan PSV de borst alvast nat maken en moet de ploeg misschien wel vrezen voor een afstraffing”, aldus Elfrink.

De Eindhovenaren hebben dit seizoen overigens al bewezen van Feyenoord te kunnen winnen. Ze legden begin augustus dankzij een 1-0 overwinning op de landskampioen beslag op de Johan Cruijff Schaal. Noa Lang was toen de maker van het enige doelpunt van de avond.