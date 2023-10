Hans Kraay ontdekt nieuwe smaakmaker met 'een vleugje Noa Lang'

Hans Kraay junior vindt dat wel iets weg heeft van . De 21-jarige aanvaller is dit seizoen één van de smaakmakers van Excelsior, dat zaterdagavond gelijkspeelde tegen Vitesse (0-0) en nu de vijfde plaats in de Eredivisie bezet.

Volgens Marinus Dijkhuizen heeft Driouech de potentie om een aardig prijskaartje om zijn nek te krijgen. "Hij kwam drie jaar geleden over van het tweede elftal van sc Heerenveen. Toen was hij vooral snel. Hij is steeds beter geworden en past met zijn dynamiek heel goed in het hedendaagse voetbal. Hij is goed naar voren toe, maar is ook niet te beroerd om de vuile meters naar achteren te maken", aldus de trainer van Excelsior bij Goedemorgen Eredivisie.

Artikel gaat verder onder video

Dijkhuizen stelt dat Driouech een hele interessante speler aan het worden is. "Dat merk je om je heen ook. Dat is logisch. Hij gaat vandaag naar de Marokkaanse beloften. Ik verwacht dat aan het einde van het seizoen een aantal clubs wel op hem gaan bieden", voorspelt de trainer van de Rotterdammers.