Hélène Hendriks over Steven Bergwijn: ‘Hij is geen aanvoerder, maar dit doet hij goed’

Hélène Hendriks heeft met ergernissen zitten kijken naar het gedrag van de AEK Athene-supporters. Een groot deel van de Griekse aanhang viel de Ajax-spelers lastig door lasers in het gezichtsveld te schijnen, zo ook tijdens de strafschop van . Hendriks vindt het knap dat de bekritiseerde aanvoerder kalm bleef.

“We hebben het hier in Nederland wel iedere keer over plastic bekertjes, maar die gozer had een hele lichtshow op zijn gezicht”, constateerde Wilfred Genee toen Bergwijn aanlegde voor de strafschop. “Dat is natuurlijk wel stuitend. Als je daar per ongeluk goed inkijkt, zie je die goalpalen niet meer”, reageert Johan Derksen bij Vandaag Inside.

Bergwijn leek ook last te hebben van het wangedrag van de AEK-fans, maar benutte zijn strafschop wél. “Dát vind ik wel knap, want we hebben het wel steeds over hem. Over dat hij geen echte aanvoerder is, en dat is hij ook niet. Maar dit doet hij wel goed”, zegt Hendriks. “Maar dit is ook gewoon makkelijk op te lossen voor de politie, je moet gewoon het lichtje volgen en dan heb je ze”, vervolgt Derksen.

De goal van Bergwijn was uiteindelijk niet voldoende voor de eerste Europese zege van Ajax in dit seizoen. De Amsterdammers moesten zo’n kwartier voor het einde een doelpunt incasseren van Domagoj Vida, waardoor de eindstand werd bepaald op 1-1. Zondagmiddag neemt de ploeg van Maurice Steijn het in eigen huis op tegen AZ.