Henk Spaan: 'Van deze voetballer heeft Ajax nog lang niet het beste gezien'

Henk Spaan denkt dat Ajax het beste van nog niet heeft gezien. De 22-jarige aanvaller werd afgelopen zomer voor ruim zestien miljoen euro (plus drie miljoen euro aan bonussen) overgenomen van FC Metz, maar heeft onder Maurice Steijn nog weinig speeltijd gekregen.

Verdeeld over drie wedstrijden kwam Mikautadze tot nu toe 165 minuten in actie voor Ajax. "Mikautadze is een spits. Het is onbekend of de technische staf van Ajax hiervan op de hoogte is", begint Spaan in Het Parool. "Vijf doelpunten tegen Thailand en Cyprus zeggen niks. Wat wel iets zegt is dat hij zeven jaar in de jeugdopleiding van Lyon heeft gespeeld. Hij moest weg omdat hij op zijn veertiende nog maar 1,40 meter was. Zijn teamgenoot Amine Gouiri, nu spelend voor Rennes, was toen 1,70 meter."

Nadat Mikataudze bij Lyon werd weggestuurd, knokte hij zich via Saint-Priest weer naar boven. "Bij Metz maakte hij het vorige seizoen 23 doelpunten met 8 assists. 'Tweede niveau Frankrijk' noemen de in gemeenplaatsen sprekende analisten dat minachtend. Ik zou er eens gaan kijken."

Spaan weet dat László Bölöni, trainer van Metz, flink van het vertrek van de Georgische aanvaller baalde. "Hij zei over Mikautadze: 'Wanneer een speler vertrekt met wie je hebt gewerkt en vooruitgang hebt geboekt, neemt hij een deel van je ziel mee.' Later zou hij zeggen dat een nieuwe Mikautadze onhaalbaar was. De Georgiër verkoos Ajax boven bijvoorbeeld Juventus, Milan en Burnley. Dit is misschien makelaarspraat, maar van deze voetballer heeft Ajax nog lang niet het beste gezien."