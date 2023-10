Heracles Almelo neemt revanche op PEC Zwolle dankzij Hansson

Heracles Almelo heeft het duel tegen mede promovendus PEC Zwolle met 2-1 gewonnen en nam zo revanche voor de twee nederlagen vorig seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Met twee treffers was Emil Hansson de held van Almelo.

Heracles-doelman Michael Brouwer is in de Eredivisie de keeper die de meeste doelpunten heeft voorkomen. Ook in de eerste helft onderscheidde de goalie zich weer op inzetten van Davy van den Berg en Odysseus Valanas. Laatstgenoemde was op het laatste moment in de basis van de Zwollenaren gekomen omdat Bram van Polen in de warming-up geblesseerd afhaakte. Brouwer hield Van den Berg vlak voor rust nog eens van scoren af, maar was vervolgens kansloos op de rebound van Lennart Thy. Van den Berg stond echter buitenspel, waardoor het doelpunt van Thy terecht werd afgekeurd. Zo kon de Duitser niet zijn tiende treffer in elf duels tegen Heracles bijschrijven. Vorige seizoen scoorde Thy in de onderlinge duels, beide door PEC Zwolle gewonnen, in de Keuken Kampioen Divisie al drie keer.

Heracles Almelo speelde een hele matige eerste helft waarin het behoudens wat kansjes voor Mohamed Sankoh niets creëerde en in balbezit bijzonder slordig was. Direct na de thee had de thuisploeg een goede fase. Het mocht drie corners nemen, claimde een strafschop en zag Sankoh van dichtbij missen. Juist in deze fase kwamen de gasten op voorsprong. Thy tikte een voorzet van Velanas attent binnen en kwam zo toch aan zijn tiende treffer tegen Heracles, waarvan zeven in de Eredivisie.

Heracles was meteen van de leg. Trainer John Lammers probeerde met een driedubbele wissel de schwung er weer in te krijgen. Zijn ploeg bleef volharden in slordigheden. Zwolle-verdediger Anselmo Garcia McNulty in het eigen strafschopgebied echter zijn helpende been toe en daarover struikelde Bryan Limbombe gewillig. Vanaf de penaltystip maakte Hansson geen fout; 1-1. Even later stuitte invaller Mario Engels op Zwolle-keeper Japser Schendelaar. Heracles was derhalve terug in de wedstrijd en had van PEC niet veel meer te vrezen. Hansson liet nog eens zien dat hij, eenmaal op snelheid en naar binnen komend, nauwelijks is af te stoppen en schoot zijn ploeg in de slotfase naar de overwinning (2-1).

Door de overwinning klimt Heracles naar plaats zeven. PEC Zwolle staat op de elfde plaats. Zaterdag gaat Heracles op bezoek bij Go Ahead Eagles terwijl PEC Zwolle een dag later Feyenoord ontvangt.