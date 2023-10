Het complete verhaal van Simon Kistemaker, met bijdrage van Erik ten Hag

Er komt een uitgebreide, geactualiseerde versie van het levensverhaal van Simon Kistemaker. Het boek De Kist, oorspronkelijk uitgebracht in 2016, is aangevuld met extra hoofdstukken, bijzonder nieuw beeldmateriaal en een bijdrage van Erik ten Hag.

Het verhaal van de kleurrijke Kistemaker werd in 2016 voor het eerst opgetekend in de biografie De Kist – de laatste culttrainer van Nederland, van de hand van journalist Yoeri van den Busken. Magazine Staantribune riep het boek uit tot Beste Voetbalboek van 2016. Daarna is er veel verloren gegaan: eerst overleed Thea, de steun en toeverlaat van Simon, en in 2021 liet ook Kistemaker zelf het leven op 81-jarige leeftijd.

Van den Busken sloeg daarna de handen ineen met Linda (dochter van Kistemaker), haar man Harald en met Jan Eggink. Speciaal voor de feestdagen en aan de vooravond van het jubileumjaar (70) van De Graafschap, de club waarvan Kistemaker erelid is, wordt nu eenmalig een geactualiseerde versie van het boek uitgebracht.

Aanwezig zijn bij de boekpresentatie

De auteurs hopen de 'aanhangers van het Kistendom' aan te spreken met de nieuwe versie van het boek. Wie vóór 10 oktober 19.54 uur één of meerdere exemplaren reserveert, krijgt een speciale vermelding in het boek én een uitnodiging voor de presentatie in december. Dat kun je doen door een mail te sturen met je volledige naam, mobiele nummer en adresgegevens naar Jan Eggink via [email protected], waarna je in december een betalingsverzoek zult ontvangen. Het boek kost 19,95; wil je het laten bezorgen, dan betaal je 27,45 euro.