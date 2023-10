Hoge verwachtingen van geblesseerde Ajax-aanwinst: 'Hij lijkt qua spel op Rodri en Frenkie'

Sivert Mannsverk is momenteel aan het revalideren van een blessure, maar Ajax zou een hoop van de Noorse middenvelder mogen verwachten als hij terugkomt. Dat denkt zijn voormalig-teamgenoot althans, die Mannsverk als één van de grootste talenten van Noorwegen ziet en hem perfect bij de Amsterdammers vindt passen.

"Hij is erg kalm aan de bal en heeft een enorme motor. Als ik hem met een speler zou moeten vergelijken, dan is dat Rodri", zegt de linksback van Molde, die te spreken is over de defensieve kwaliteiten van Mannsverk in gesprek met Ajax Showtime: "Hij kan die verdedigende rol ook erg goed invullen. Het past hem goed en hij vervulde die rol ook bij Molde."

Artikel gaat verder onder video

Løvik zou Mannsverk in eerste instantie vergelijken met de speelstijl van Manchester City-middenvelder Rodri, maar denkt dat de Noorse voetballer ook met een Nederlander vergeleken zou kunnen worden: "Anders zou Frenkie de Jong ook goed vergelijkingsmateriaal zijn. Alle drie zijn ze goed met de bal, maar ook in het afleggen van afstanden."

Momenteel kampt Mannsverk met een blessure, waarvan hij aan het herstellen is. De Noor kreeg onder Maurice Steijn direct een kans tegen FC Twente, maar speelde destijds een uiterst zwakke eerste helft, waardoor hij in de rust naar de kant gehaald werd. Dat waren ook zijn enige minuten in het shirt van Ajax, waardoor het Amsterdamse publiek voorlopig nog geen goed beeld van hem heeft.