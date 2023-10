Hugo Borst slaat alarm: ‘De voorsprong van PSV op Feyenoord is in dat opzicht een groot gevaar’

De verwachtingen voor dit seizoen waren weliswaar niet heel hoog, maar wie een paar maanden geleden had gezegd dat Ajax na de eerste speelronden op een rechtstreekse degradatieplaats zou staan was natuurlijk voor gek verklaard. Hoe rampzalig de situatie voor de club uit Amsterdam ook mag zijn, volgens Hugo Borst is dat nog niet eens het grootste probleem van het Nederlandse voetbal.

“Jeetje, want een opportunisme, rancune en bloeddorst heerst er! Gelukkig is de enige man die over het onvermijdelijke ontslag van Maurice Steijn gaat zo niet gebakken”, begint Borst zijn column in het Algemeen Dagblad. Daarmee doelt hij op Louis van Gaal. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal keerde onlangs als adviseur van de Raad van Commissarissen terug in Amsterdam, maar heeft vooralsnog zijn handen vol aan andere zaken. “Hij bepaalt dezer dagen (weken, maanden) het lot van de voor een topclub onervaren trainer die onder een verkeerd gesternte bij Ajax terecht is gekomen. Het wordt een gevalletje van timing”, stelt Borst.

De Amsterdamse clubleiding had al veel eerder kunnen ingrijpen. Na de thuisnederlaag tegen AZ vlak voor de interlandperiode, bijvoorbeeld. Maar Steijn bleef het vertrouwen houden. Borst verwacht dat de oefenmeester ook na de zeer pijnlijke nederlaag tegen FC Utrecht nog mag blijven zitten. “Is de nummer 17, Ajax, er misschien wel bij gebaat om nog een week te wachten met een ontslag? Want je nieuwe coach (en wie dan in hemelsnaam?) laten starten met wedstrijden tegen Brighton en PSV is ook weer zo wat.”

Borst vindt het ‘tenenkrommend’ wat Ajax liet zien tegen FC Utrecht. Hij noemt de centrale verdedigers Josip Sutalo en Jorel Hato die de bal 81 keer naar elkaar over speelden. “Nee, dan Geertruida en Hancko, het centrale duo van Feyenoord. Die deden dat tegen Vitesse slechts 25 keer. En combineerde er met hun makkers alleraardigst op los en gaven eigenlijk maar één kans weg.”

Veertien degradatiekandidaten

Feyenoord boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Vitesse en PSV rekende, zonder groots te spelen, zonder problemen af met Fortuna Sittard (3-1). Zowel de ploeg van trainer Arne Slot als Peter Bosz maakt veel indruk, maar Bosz maakt zich desondanks grote zorgen over de staat van de Eredivisie. “Misschien wel rampzaliger dan de tijdelijke teloorgang van Ajax is dat de Eredivisie nu veertien degradatiekandidaten telt. Hartstikke leuk hoor voor volksclubs, oude chique en lelijke eendjes, maar dit zijn de nummers 5 (Go Ahead met 14 punten), 6 (Excelsior), 7 (Sparta) en 8 (Heracles) van de eredivisie. Die beroemde degradatiestreep kun je dus al trekken onder de vierde plaats die FC Twente (22 punten) bezet.”

Ook de situatie in de top van de vaderlandse competitie baart Borst zorgen. PSV liet nog geen punt liggen, terwijl Feyenoord door de stroeve start al op vier verliespunten staat. “De Eredivisie verkeert in deplorabele staat en is bovenin topzwaar en verder vederlicht, zo niet onbeduidend. De vier punten voorsprong van PSV op Feyenoord is in dat opzicht ook nog eens een groot gevaar voor de toekomstige spanning in de Eredivisie. Want FC Utrecht en RKC blijken voor PSV geen bananenschil meer. Tegen wie en hoe dan verspeelt PSV nog punten? PSV-Ajax komend weekend? Met of zonder Maurice Steijn wordt dan een nulletje of drie, vier”, aldus de columnist.