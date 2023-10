Hugo de Jonge maakt zichzelf niet geliefd bij Ajax-supporters met grap in de Tweede Kamer

Demissionair minister van Wonen Hugo de Jonge kent als support van Feyenoord mooie tijden. De Rotterdammer ziet zijn club goed presteren, terwijl de aartsrivaal ploetert in het rechterrijtje van de Eredivisie. Dat zorgt voor leedvermaak bij De Jonge, die wat grappen maakte over de Amsterdamse club in de Tweede Kamer.

"Ik was vorige week naar een niet nader te noemen stad in Noord-Holland", begint De Jonge in de Tweede Kamer. Een grote stad ook wel, misschien wel de grootste. Met een een voetbalclub uit het rechterrijtje", zegt de demissionaire minister, waarna hij een aantal lachers op zijn hand krijgt. "Ergens rondom plek veertien, als eerbetoon aan Johan Cruijff. Daar staat ongeveer de voetbalclub uit die stad", aldus De Jonge.

Artikel gaat verder onder video

In het programma Vandaag Inside werd het fragment ook getoond, maar tafelgast Johan Derksen kon niet echt lachen om de opmerkingen van De Jonge. De Snor ziet liever dat de Feyenoorder zich bezig blijft houden met zijn taken als demissionair minister van Wonen: "Laat is zien dat hij die miljoen huizen kan bouwen, wat hij steeds roept", zegt Derksen na het zien van het filmpje.