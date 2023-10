Ibrahim Afellay: 'Een bron van onrust bij Ajax, ik zie de potentie nog niet'

Ibrahim Afellay heeft nog geen hoge pet op van . De duurste zomeraankoop van Ajax kan de hoge verwachtingen nog niet waarmaken: zaterdagavond tegen RKC Waalwijk maakte hij opnieuw geen goede indruk.

Bij Studio Voetbal zegt Afellay zondagavond nog niet de potentie te zien die Sutalo wordt toegedicht door bijvoorbeeld ex-directeur Sven Mislintat. "Zaterdag was hij een bron van onrust achterin. Hij heeft geen flauw idee waar hij staat en waar zijn tegenstander staat”, zegt Afellay bij het zien van bepaalde momenten in de openingsfase.

In de derde minuut wist Sutalo zich geen raad met de druk van Denilho Cleonise en in de negende minuut leverde hij de bal in met een onzuivere breedtepass langs het strafschopgebied. Later in de eerste helft verstuurde Sutalo twee riskante, mislukte passes, waarmee hij tegenaanvallen van RKC inleidde. “Of hij beter kan dat dit? Het is er niet aan af te zien.”

Pierre van Hooijdonk denkt dat Sutalo wellicht moest wennen aan zijn nieuwe partner in het centrum: Gaston Ávila: "Het is wel zo dat hij weer met iemand anders naast zich speelde. Ik denk dat dat uiteindelijk ook een rol speelt." Afellay gaat daar niet in mee. "Ik denk niet dat de fouten van Sutalo te maken hebben met wie naast hem staat. Dit zijn gewoon heel simpele ballen.