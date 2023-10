Jan van Halst wilde dit weekend hém bellen om Ajax te redden: 'Maar dat moet je nu even uitstellen'

Scott McTominay heeft de baan van Erik ten Hag gered afgelopen weekend bij Manchester United. Met twee doelpunten bezorgde de invaller zijn ploeg alsnog een zege op Brentford (2-1), waardoor de Nederlandse coach niet ontslagen. In Amsterdam was er iemand behoorlijk aan het balen, zo denkt Süleyman Öztürk.

“Ik denk zelfs dat Jan van Halst, die zat te kijken en Ten Hag onder de sneltoets had staan, een uur na de wedstrijd of een dag later zou bellen of hij interesse had om het in Amsterdam eventueel recht te trekken”, zei Öztürk maandag bij VI Uncensored. “Alleen ja, dat telefoontje moet je nu even uitstellen. Je kunt niet de trainer van Manchester United bellen als nummer zestien van de Eredivisie.”

De journalist denkt wel dat het uitstel van executie is voor Ten Hag, omdat hij een zwakke selectie heeft bij Manchester United. “Er wordt dan gezegd dat dit het begin is van de terugkeer naar een plek hoger op de ranglijst. Maar ik weet niet of dat zo is als je kijkt naar de basis van United en hoe de achterhoede stond. De vaste vier spelers achterin ontbreken allemaal. De c-ploeg staat achterin.”

Öztürk is alleen onder de indruk van Rasmus Højlund, die laat zien een echt groot talent te zijn. Dus kan het weleens moeilijk worden voor Ten Hag, die dat zelf ook in de gaten heeft. “In minuut 89 dacht ik dat Ten Hag was ontslagen. En dat dacht Ten Hag zelf ook”, zei de journalist over de 0-1 tussenstand tegen Brentford. “Het enige positieve is dat het stadion erachter bleef staan. Ten Hag had, ondanks dat hij uitstraalde dat hij ontslagen was, wel een plan met zijn wissels.” En daardoor werd hij uiteindelijk niet ontslagen en kon Van Halst hem niet bellen. Maar mogelijk kan dat alsnog snel, als Ten Hag wel de laan uitgestuurd wordt in Engeland.