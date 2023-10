Jennifer Mendelewitsch onthult ‘belachelijk’ bod van Chelsea op Mohammed Kudus

Jennifer Mendelewitsch, zaakwaarneemster van , heeft tegenover RMC Sport tekst en uitleg gegeven over de transfersoap die afgelopen zomer rondom de oud-Ajacied speelde. Kudus was persoonlijk rond met Chelsea, maar verkaste uiteindelijk niet door een ‘belachelijk bod richting Ajax’.

Er was behoorlijk veel te doen rondom Kudus deze transferperiode. Onder meer Manchester United, Brighton & Hove Albion en Chelsea hadden de aanvaller annex middenvelder in het vizier. Heel even leek het erop dat laatstgenoemde de nieuwe eindbestemming ging worden van de Ghanees. “We bereikten een akkoord met Chelsea over een contract, maar de deal kwam niet rond. Dit lag aan Chelsea, dat met een belachelijk bod kwam richting Ajax”, sprak Mendelwitsch.

De zaakwaarneemster onthult tegenover het Franse medium dat de Londenaren met een schrikbarend laag bod van vijftien tot twintig miljoen euro kwamen aanzetten. “Er kwam ook geen tegenbod vanuit Ajax. Chelsea heeft dit bij meerdere spelers gedaan afgelopen zomer. Ze waren alleen maar bezig met de transfer van Mosés Caicedo, daar hebben ze al hun energie in gestoken”, legt Mendelewitsch uit.

Uiteindelijk bereikte Ajax met West Ham United een akkoord over Kudus. De Ghanees vertrok voor zo’n 43 miljoen euro, oplopend tot 46 miljoen euro via verschillende bonussen, naar de Conference League-winnaar. Dat bedrag is dus nog niet eens de helft van waarmee Chelsea kwam aanzetten. Kudus is aardig begonnen aan zijn dienstverband in Oost-Londen. De oud-Ajacied maakte in acht officiële wedstrijden drie doelpunten.