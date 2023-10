John van ’t Schip gaat direct in op aanvoerderschap Steven Bergwijn

Het zou zomaar kunnen dat zijn aanvoerdersband moet inleveren na de aanstelling van John van ’t Schip bij Ajax. De kersvers interim-trainer van de Amsterdammers vertelt tegenover Voetbal International dat er de komende tijd gekeken gaat worden naar het aanvoerderschap. Valentijn Driessen en Mike Verweij zien een logische opvolger.

“Dat zijn ook dingen waar ik met de spelers over ga praten. Daar ga ik nu nog niets over zeggen. Ik heb wel dingen gelezen, maar ik heb daar zelf nooit iets over gezegd in de pers”, begint Van ’t Schip in een uitgebreid interview met VI. “Of Steven Bergwijn sowieso de aanvoerder blijft? Er staat niets vast. Iedereen moet zijn plek verdienen. Iedereen moet de kant op gaan die wij willen met zijn allen. Ook daarin moeten we realistisch zijn. Dit is een groep waar ook niet veel aanvoerders in lopen.”, gaat hij verder.

Artikel gaat verder onder video

Ook bij Kick-off van De Telegraaf komt dit onderwerp aan bod. “Als je als aanvoerder wordt gevraagd naar de situatie rondom je trainer (in dit geval Maurice Steijn, red.), en je laat alles in het midden, dan ben je toch geen goede aanvoerder? Hij laat alles in het midden, dan zorg je toch voor onrust?”, stelt Driessen. “Ik had Steven Berghuis een logischere aanvoerder gevonden”, vult Verweij aan.

Presentator Pim Sedee vraagt zich vervolgens af wie de ideale aanvoerder van Ajax is: “Die hebben ze gewoon niet. Maar wie de beste aanvoerder van Ajax zou zijn geweest is natuurlijk Berghuis, die is het ook twee jaar bij Feyenoord geweest. Hij komt goed uit zijn woorden en tegen medespelers is hij gewoon heel scherp”, vindt Driessen.