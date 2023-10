Jorge Sánchez zorgt ook in Portugal voor kopzorgen bij Ajax; Mexicanen reageren vol verbazing

Ajax liet eind augustus op huurbasis vertrekken naar FC Porto en de kans is aanwezig dat hij zijn laatste wedstrijd in het wit-rood-wit al heeft gespeeld. De Amsterdammers bedongen een optie tot koop voor FC Porto, die verplicht wordt als de Mexicaan minstens twintig wedstrijden speelt. Het ziet er vooralsnog niet naar uit dat Sánchez na dit seizoen definitief de overstap maakt naar FC Porto: hij kwam sinds zijn komst pas zeventien minuten in actie.

Ajax nam na het seizoen 2021/22 afscheid van Noussair Mazraoui, die transfervrij de overstap maakte naar Bayern München. Het vertrek van de Marokkaanse vleugelverdediger was een grote klap voor Ajax, want hij was in zijn laatste seizoen een van de grote uitblinkers in de ploeg van toenmalig trainer Erik ten Hag. De Amsterdammers dachten met Devyne Rensch een geschikte vervanger in huis te hebben, maar de jonge Lelystedeling worstelde op dat moment al een tijdje met zijn vorm. In de persoon van Sánchez arriveerde een concurrent voor Rensch in Amsterdam. Een jaar later trok de Mexicaan de deur van de Johan Cruijff ArenA echter weer achter zich dicht.

De grote vraag is of Sánchez volgend jaar die deur weer opentrekt. Ajax liet hem op huurbasis vertrekken naar FC Porto en bedong weliswaar een optie tot koop in de overeenkomst, maar die treedt dus pas in werking als de Mexicaan minstens twintig keer in actie komt voor de Portugese topclub. Het huwelijk tussen FC Porto en Sánchez is vooralsnog geen succes. FC Porto speelde zes wedstrijden sinds de komst van de Mexicaanse vleugelverdediger en hij kwam slechts zeventien minuten in actie. Dat was in de eerste Champions League-wedstrijd tegen Shakthar Donetsk. In de thuiswedstrijd tegen FC Barcelona bleef hij op de bank, terwijl hij voor de competitieduels met Arouca, CF Estrela én Benfica niet eens tot de selectie behoorde.

Het ziet er niet naar uit dat het perspectief voor Sánchez snel verandert. De Mexicaan moet bij FC Porto onder meer João Mário voor zich dulden. De Portugese rechtsback (23) is een kind van de club en speelde tot dusver al 104 wedstrijden in de hoofdmacht. Dit seizoen kwam hij alleen in de competitiewedstrijd tegen CF Estrela niet in actie. FC Porto-trainer Sérgio Conceição koos toen voor een 3-5-2. Hoewel Sánchez er vooralsnog dus niet aan te pas komt in Portugal, heeft hij wel een oproep ontvangen voor de Mexicaanse nationale ploeg. Daar wordt door landgenoten met verbazing op gereageerd. Een aantal Mexicanen suggereert op X, voorheen Twitter, zelfs dat Sánchez alleen wordt opgeroepen omdat hij in Europa actief is.

De uitleenperiode van Francisco Conceição aan FC Porto verloopt overigens ook nog niet naar wens. De vleugelspeler keerde deze zomer terug bij de club die hij vorig jaar nog verruilde voor Ajax, maar deed pas 35 minuten mee - verdeeld over vier wedstrijden.