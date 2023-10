Jorrel Hato ziet teamgenoot als belangrijke leermeester: 'Hij had mijn vader kunnen zijn'

heeft in een uitgebreid interview met Voetbal International aangeven dat van grote waarde is in zijn ontwikkeling. De pas zeventienjarige verdediger, momenteel een vaste waarde in Ajax 1, vertelt dat hij van Pasveer (39 jaar) erg veel leert.

Spelers als Kenneth Taylor, Devyne Rensch, Steven Berghuis, Steven Bergwijn en Pasveer voorzien Hato van veel adviezen. “Remko had mijn vader kunnen zijn, dat zijn jongens met veel ervaring. Als zij je iets vertellen, luister je wel. Sowieso luister ik naar iedereen hoor, als ze mij willen helpen. Dan moet het niet uitmaken wie het zegt”, begint de talentvolle verdediger.

Hato gaat vervolgens dieper in op de band met doelman Pasveer. “Met Remko heb ik het bijvoorbeeld veel over de communicatie tussen keeper en verdedigers. Dat is natuurlijk echt belangrijk. Remko kijkt daar heel kritisch naar: hoe kan hij het makkelijker maken voor mij en hoe kan ik het makkelijker maken voor hem?”, vertelt Hato.

Communicatie tussen doelman en centrale verdedigers is volgens Hato een belangrijk aspect in de achterhoede. “Bij mij gaat dat dan bijvoorbeeld over de binnenkant dicht houden en tegenstanders naar de buitenkant duwen. Als ze dan schieten, heeft hij meer kans om de bal tegen te houden”, legt hij uit. Hato onthulde in datzelfde interview met VI dat hij vóór zijn twaalfde fungeerde op een hele andere positie dan nu.