Joshua Brenet blijkt veroordeeld voor mishandeling van vriendin

ligt onder vuur. De rechtsback van FC Twente wordt er volgens RTV Oost van verdacht een rijverbod te hebben genegeerd. Zowel op 10 januari in Enschede als op 23 januari in Bathmen werd de 29-jarige rechtsback van FC Twente gesnapt. Het Openbaar Ministerie wil nu dat de rechtsback van FC Twente een eerder opgelegde voorwaardelijke taakstraf alsnog uitvoert. Die straf kreeg hij op 12 november 2021 voor het molesteren van zijn vriendin.

Brenet moest zich deze maandagmorgen verantwoorden bij de politierechter in Almelo. Daarbij kwam aan het licht dat de vleugelverdediger twee jaar geleden is veroordeeld voor het mishandelen van zijn vriendin. Hij zou zijn partner hebben vastgepakt en haar keel hebben dichtgeknepen. Daarvoor kreeg hij een voorwaardelijke taakstraf van twintig uur met een proeftijd van twee jaar opgelegd. Ook kreeg hij een boete van 500 euro. Het Openbaar Ministerie wil dat Brenet, omdat hij nog in zijn proeftijd zat, de taakstraf nu alsnog uitvoert.

Deze maandag was Brenet niet aanwezig bij de zitting. Zijn advocaat, Desirée Greven, werd pas op het laatste moment ingeschakeld en vroeg de rechtbank om aanhouding. Daar ging politierechter Ben Hendriks in mee. Brenet zal zich nu in januari voor de rechter moeten verantwoorden. Wanneer de verdediger van Twente zijn rijbewijs precies is kwijtgeraakt, is onduidelijk. Ook is niet bekend waarom hij pas op het laatste moment een advocaat inschakelde.

Tot nu toe heeft Brenet zijn problemen rond zijn rijbewijs en de taakstraf voor de mishandeling van zijn vriendin altijd stil weten te houden. FC Twente wil niet reageren op het nieuws rond de speler. "We beschouwen dit als een privézaak", aldus woordvoerder Richard Peters.