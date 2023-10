Joshua Zirkzee bezorgt landgenoten dure zeperd in strijd om titel in de Serie A

Internazionale heeft zaterdagmiddag twee dure punten laten liggen in de Serie A. Dat was mede te danken aan . De Nederlander was namens Bologna goed voor een doelpunt in Milaan, waar de bezoekers met een 2-2 gelijkspel van het veld wisten te stappen.

Er leek geen wolkje aan de lucht voor Inter, dat aantrad met Denzel Dumfries in de basis. Door doelpunten van Francesco Acerbi en Lautaro Martínez stond het al na dertien minuten spelen al 2-0 in het voordeel van Inter. Daarna ging het echter helemaal mis voor de ploeg van trainer Simone Inzaghi. Riccardo Orsolini benutte een strafschop en Zirkzee bepaalde de eindstand in de tweede helft op 2-2.

Artikel gaat verder onder video

Dat puntenverlies kan behoorlijk duur zijn voor Inter, dat nu met negentien punten nog op de eerste plaats staat. AC Milan heeft echter slechts een puntje minder en kan de aartsrivaal dus passeren op de ranglijst. Dan moet de andere grootmacht uit Milaan zaterdagavond (20.45 uur) wel drie punten pakken op bezoek bij Genoa. De promovendus uit Genua staat momenteel op de veertiende plaats.