Had Ajax naar Mislintat moeten luisteren? 'Hij is een paar klassen beter dan Brobbey'

Sven Mislintat hoopte afgelopen zomer spits (22) naar Ajax te halen, maar de inmiddels ontslagen directeur voetbalzaken kreeg zijn komst er intern niet doorheen. Volgens Voetbal International-journalist Suleyman Öztürk was dat een verkeerde inschatting: hij noemt de huidige speler van het Italiaanse Bologna "een paar klassen beter dan ".

Zirkzee speelde in de jeugd bij ADO Den Haag en Feyenoord, maar trok in 2017 naar het buitenland. Bij Bayern München zou hij via de Onder 17, de Onder 19 en het tweede elftal zijn debuut in het betaald voetbal maken. Uiteindelijk speelde hij zeventien wedstrijden voor Der Rekordmeister, waarin hij vier keer wist te scoren. Om meer minuten te maken verhuurde Bayern hem achtereenvolgens aan Parma en Anderlecht, om hem in de zomer van 2022 uiteindelijk te verkopen aan zijn huidige werkgever, Bologna.

Artikel gaat verder onder video

Bij de Italiaanse middenmoter beleefde Zirkzee cijfermatig nog geen topseizoen: in negentien Serie A-wedstrijden zou hij slechts twee keer scoren. Toch ziet Öztürk hem dit seizoen, waarin het in zeven duels ook nog maar één keer raak was voor Zirkzee, wel grote stappen maken. De journalist beschrijft hem als een meevoetballende spits, met 'de mindset van een middenvelder'. Toch kan hij zich nog steeds gaan ontpoppen tot doelpuntenmaker pur sang, wat hij bij Anderlecht ook al liet zien: "Spitsen zoals hij bloeien na hun 25ste echt helemaal open", ziet Öztürk. En dat moment kan dichterbij zijn dan gedacht: "In zijn tweede jaar bij Bologna staat hij op het punt van ontploffen."

Mislintat zag de kwaliteiten van Zirkzee afgelopen zomer dus wel, maar zowel de scouting als de technische staf van Ajax stonden niet achter zijn komst. "Het geeft te denken over het inschattingsvermogen van een aantal gekwalificeerde mensen", stelt Öztürk vast. "Joshua Zirkzee is namelijk een paar klassen beter dan Brian Brobbey. Dat zie je wanneer je de tijd neemt hem écht te bekijken", luidt de conclusie.