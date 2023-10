Kandidaat dient zich aan: 'Ja, ik wil hoofdtrainer worden van Ajax 1'

Michael Reiziger heeft de ambitie om op termijn hoofdtrainer van Ajax te worden. De huidige bondscoach van Jong Oranje greep eerder dit kalenderjaar naast die functie, maar antwoordt bij Goedemorgen Eredivisie met een volmondig ‘ja’ op de vraag of hij in de toekomst aan de slag wil in de Johan Cruijff ArenA.

Reiziger speelde tussen 1990 en 1996 voor Ajax won onder meer de Champions League; na zijn carrière was hij tussen 2017 en 2019 de trainer van Jong Ajax. Ook fungeerde hij in 2017 kort als interim-trainer van Ajax 1 na het ontslag van Marcel Keizer en was hij tussen 2019 en de zomer van 2023 assistent-trainer bij Ajax 1.

Reiziger was bij Ajax niet in beeld voor een promotie tot hoofdtrainer. Hij werd na het vertrek van Alfred Schreuder en later John Heitinga niet gezien als opvolger, waardoor hij besloot zijn heil elders te zoeken. Reiziger wilde op eigen benen staan en belandde bij Jong Oranje. Met die ploeg is hij uitstekend begonnen aan de kwalificatie voor het EK 2025, met twaalf punten uit vier duels.

“Toen Heitinga werd gekozen, was dat een teleurstelling. Dan trek je de conclusie: dit is niet wat ik wil”, geeft Reiziger zondagochtend toe bij Goedemorgen Eredivisie. Hij vond zichzelf ‘de betere persoon’ voor de baan en had graag uitleg gewild van de club. Die kreeg hij niet, maar toch antwoordt hij met ‘ja’ op de vraag van Fresia Cousiño Arias of hij in de toekomst hoofdtrainer wil worden.

Wie wordt nieuwe trainer van Ajax?

Naar alle waarschijnlijkheid is John van 't Schip vanaf volgende week de nieuwe trainer van Ajax. Hij neemt het stokje over tot het eind van het seizoen. Ondertussen blijft Ajax zoeken naar een nieuwe trainer die komend seizoen aan de slag moet gaan. Ingewijden gaan er volgens de krant van uit dat de Amsterdammers een buitenlandse trainer krijgen.