Kees Jansma zag 'een van de meest onbegrijpelijke wedstrijden' in het Europese voetbal

Dick Advocaat is donderdagavond wederom een van de analisten bij Veronica op een Europese voetbalavond. De vorige keer zat De Kleine Generaal er ook bij het duel van AZ, dat hij zag spelen tegen het ontzettend zwakke Zrinjski Mostar. Halverwege stond het al 0-3 voor de Alkmaarders en Advocaat liet in zijn rustanalyse niets heel van de Bosniërs.

In het tweede bedrijf kwamen zij echter nog knap terug tot 4-3 en die voorspelling werd nog even fijntjes voorgelegd bij Advocaat. Tafelgenoot Kees Jansma kan erom lachen, maar steunt zijn collega ook. “Dit was een van de meest onbegrijpelijke wedstrijden van het Europese voetbal. Het had in de rust al echt 5-0 moeten zijn”, erkende Jansma over de voorspelling van Advocaat. Bij Vandaag Inside werd woensdagavond al gesteld dat de ervaren coach het niet leuk vond dat hij er helemaal naast zat in de pauze.

Bekijk het gesprek over de Europese voetbalavond in onderstaande video.