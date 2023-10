Kees van Wonderen aangepakt door Heerenveen-vertrekker: 'Ik kon mijn lachen niet inhouden'

vertrok afgelopen zomer met stille trom bij sc Heerenveen. De voormalig aanvoerder van de Friezen raakte onder Kees van Wonderen persona non grata en kreeg uiteindelijk geen uitnodiging voor de eerste training van dit seizoen. De Kroaat blikt in een interview in de Leeuwarder Courant terug op de breuk en haalt behoorlijk hard uit richting de oefenmeester.

De eerste scheurtjes in de relatie ontstonden in een wedstrijd waarin Halilovic ten overstaan van de hele groep aangepakt werd door Van Wonderen, toen hij een man uit zijn rug liet lopen. “Ik zei dat ik mijn verantwoordelijkheid nam voor mijn fout. Dat hij me daarop mocht aanspreken. Maar dat hij, tegenover de groep, zei dat ik niet voor het team vocht? Dat accepteerde ik niet. Dat deed pijn”, aldus Halilovic, die vervolgens tot de winterstop nog maar één volledige wedstrijd speelde.

“‘Je neemt het te persoonlijk’, zei hij. Maar dat was het toch ook? Als hij me verwijt dat ik niet voor het team vecht, dan zegt hij iets over mijn karakter. Hoe kon hij daar iets over zeggen, als hij me slechts drie weken kende?”, vervolgt de middenvelder van inmiddels Dinamo Zagreb.

In een onderling gesprek vroeg Halilovic wat hij kon verbeteren om weer vaker te spelen. “Weinig, antwoordde hij, want ik kon kansen creëren, dribbelen, had een goed schot en kon een doelpunt maken. Eigenlijk was ik de enige middenvelder van de selectie met deze kwaliteiten. Ik kon mijn lachen niet inhouden. Welke coach, vroeg ik, stelt zo’n speler dan niet op? Ik kreeg te horen dat ze op dat moment een ander type nodig hadden.”

Van Wonderen vond dat Halilovic te weinig energie leverde, maar dat klopt niet volgens de Kroaat. “Ik maakte toen de meeste meters van alle spelers vorig seizoen. Dat zou de coach, die altijd over data praatte, moeten aanspreken.” Later in dat seizoen sprak Halilovic erover met medespelers, op het moment dat de sprintmeters in de kleedkamers kwamen te hangen, openlijk te zien voor iedereen.

“Vanaf dat moment wist ik: de coach had geen valide argumenten om me uit de basisploeg te houden. Hij kon ook niet terugvallen op zijn data. En dus kon ik niets aan mijn situatie veranderen”, aldus Halilovic, die nadat hij geen uitnodiging kreeg voor de eerste training (“Respectloos”) besloot om deze zomer te vertrekken uit het Abe Lenstra Stadion.