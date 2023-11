Perez ziet bizarre wissel bij Ajax - sc Heerenveen: 'Ik vind het zo'n slechte wissel, heel gek'

Kenneth Perez heeft zich verbaasd over een dubbele wissel bij sc Heerenveen in de uitwedstrijd tegen Ajax. Na 83 minuten haalde trainer Kees van Wonderen de middenvelders Luuk Brouwers en Simon Olsson naar de kant. Op dat moment stond het 2-1 voor Ajax, maar de Amsterdammers liepen vervolgens uit naar een 4-1 zege.

Van Wonderen besloot de twee middenvelders te vervangen door Espen van Ee en Charlie Webster. “Ik vond het zo’n slechte wissel van Kees van Wonderen”, zegt Perez zondagavond bij Dit was het Weekend. “Hij wisselde de twee spelers die er eigenlijk voor zorgden dat het middenveld in handen was van Heerenveen. Daardoor had Heerenveen de controle over de wedstrijd. Toen hij die allebei eruit haalde, werd het een heel open wedstrijd.”

Ajax profiteerde van het open karakter van de slotfase, zag Perez. “Dan heeft Ajax gewoon meer kwaliteit dan Heerenveen. Ik vond het een heel gekke wissel van Van Wonderen, want die twee spelers kunnen echt wel negentig minuten spelen.”

In het grootste gedeelte van de tweede helft was Heerenveen juist de betere partij. “Ajax viel heel ver terug in de tweede helft. In negentig procent van de tweede helft zette Heerenveen Ajax tegen de muur, door iets meer druk te zetten naar voren en meer door te stappen”, merkt Perez op. “Ajax vond daar geen oplossing voor. Net als tegen PSV hadden ze geen antwoord toen de tegenstander iets anders ging doen.”