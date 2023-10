Kenneth Perez benoemt verschil tussen Feyenoord en PSV: 'Dat is een one-trick pony'

AZ en FC Twente doen vooralsnog weliswaar uitstekend mee boven in de Eredivisie, maar de algemene verwachting is dat Feyenoord en PSV gaan uitmaken wie er dit seizoen met de landstitel vandoor gaat. Kenneth Perez is van beide ploegen onder de indruk, maar lijkt in Feyenoord de belangrijkste kandidaat voor het kampioenschap te zien. Volgens de Deense analist kunnen de Rotterdammers zich beter staande houden in de grotere wedstrijden.

PSV zal met een goed gevoel terugkijken op de eerste twee blokken van dit seizoen. De Eindhovenaren verzekerden zich via de voorrondes van een ticket voor het hoofdtoernooi van de Champions League en hebben in de Eredivisie nog geen punt laten liggen. Bovendien werd in de eerste officiële wedstrijd van het seizoen meteen een prijs in de wacht gesleept. In de strijd om de Johan Cruijff Schaal was de ploeg van trainer Peter Bosz dankzij een treffer van Noa Lang met 1-0 te sterk voor Feyenoord.

De ontmoeting in augustus was tot dusver de enige krachtmeting tussen Feyenoord en PSV, voor velen de grote tiltelfavorieten. Wie op dit moment sterker en verder is, is dus moeilijk te zeggen. In het programma Dit was het Weekend op ESPN deed Perez tóch een poging. “Ik vind dat PSV individueel betere spelers heeft. Die wedstrijden kunnen beslissen, ook als ze niet in de wedstrijd zitten. Dat heeft Feyenoord minder, maar ik vind Feyenoord tactisch beter dan PSV”, zei de Deen zondagavond.

Perez was onder de indruk van het optreden van Feyenoord in de uitwedstrijd tegen Atlético Madrid in de Champions League. De Rotterdammers namen in de Spaanse hoofdstad tweemaal de leiding, maar bleven uiteindelijk met lege handen achter. Het elftal van coach Arne Slot kon na afloop desondanks op veel complimenten rekenen. “Ik vond Feyenoord tegen Atlético tactisch uitmuntend. Ik heb het gevoel dat de spelers fantastisch voorbereid zijn op alles”, was Perez lovend over de regerend landskampioen.

Volgens de oud-voetballer van onder meer Ajax, AZ en PSV is dat het grootste verschil tussen Feyenoord en PSV. “PSV is, en dat is misschien niet heel leuk om te zeggen, een one-trick pony. Bij PSV is het: wij kunnen op één manier spelen, doen het op die manier en dan moet het maar goed zijn. Als we niet goed zijn, dan gokken we er maar op dat iemand de wedstrijd beslist. Ik denk dat Feyenoord zich tactisch beter kan wapenen tegen betere tegenstanders”, aldus Perez.

Toppers

Het eerste onderlinge competitietreffen tussen Feyenoord en PSV staat gepland voor 3 december. Voordat het zover is speelt PSV in de Eredivisie nog tegen Ajax (thuis) en FC Twente (uit) en staan in de Champions League de krachtmetingen met RC Lens (zowel uit als thuis) én Sevilla (uit) op het programma. Feyenoord krijgt het na de interlandperiode eveneens zwaar. Na de thuiswedstrijd tegen Vitesse neemt de ploeg van Slot het in de Champions League op tegen Lazio (thuis) en moet het in de Eredivisie op bezoek bij FC Twente. Op 12 november staat de topper tegen AZ op het programma en drie dagen voor PSV-thuis is Atlético te gast in Rotterdam.