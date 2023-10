Kenneth Perez keihard over Oranje-tweetal: 'Die waren zó abominabel slecht vandaag'

Hoewel het Nederlands elftal maandag voldeed aan de opdracht om te winnen van Griekenland, heeft Kenneth Perez twee 'abominabel slecht' spelende internationals aan het werk gezien in Athene: en .

"De nummers 9 en 10 van Nederland, die waren echt zó abominabel slecht vandaag", zegt Perez bij Voetbalpraat op ESPN. Spits Weghorst kwam weinig in het spel voor en eiste daarnaast een negatieve hoofdrol op door in de eerste helft, bij een 0-0 stand, een strafschop te missen. Over de spits van 1899 Hoffenheim: "Dat kennen we, als het slecht is, dan is het echt zó slecht."

Artikel gaat verder onder video

Maar ook Simons zat in zijn negende interland in Oranje totaal niet in de wedstrijd, signaleert de Deen. De voormalig PSV'er was bijzonder ongelukkig en werd door bondscoach Ronald Koeman vijf minuten na rust vervangen door voormalig PSV-teamgenoot Joey Veerman. Perez: "We kennen hem als een leuke buitenspeler maar stond vandaag op tien, of als tweede spits, wat echt een hele andere positie is." Vincent Schildkamp merkt op: "Hij was aan het dartelen", waarop Perez inhaakt: "Ja, aan het dartelen, met een hakbal die niet lukt, niets lukte voor hem."

Simons probeerde het wel in Griekenland, zag ook Kees Kwakman: "Hij was wel de vrije man, want de Grieken speelden met twee middenvelders en Nederland met drie", aldus de oud-prof. "Maar als hij dan niet aan de bal komt of teveel fouten maakt als hij de bal krijgt, dan schiet het ook niet echt op." Perez: "Het gaat niet om die ene hakbal, maar elk vervolg was niet helemaal lekker."