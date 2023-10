Kenneth Perez spreekt zijn zorgen uit: 'Ik vind het bijzonder dat dit kan bij het Nederlands elftal'

Kenneth Perez begrijpt er maar weinig van dat Ronald Koeman Sparta-doelman bij het Nederlands elftal heeft gehaald. Olij maakte in de zomer van 2022 de overstap van NAC Breda naar Sparta en is sindsdien één van de betere keepers op de Nederlandse velden, maar Perez had hem nooit geselecteerd voor Oranje.

En dat is niet omdat Olij in de ogen van Perez helemaal geen goede keeper is, maar wel omdat hij ‘slechts’ bij Sparta speelt. “Als je de keeper van Sparta moet oproepen, dan begint het behoorlijke vormen aan te nemen”, zei Perez zondagavond in het programma Dit was het Weekend op ESPN over het keepersprobleem in het Nederlands elftal. “Ik vind het heel gek ja. Een keeper van Sparta… Ik vind het bijzonder dat dit kan bij het Nederlands elftal.”

Volgens Perez geeft de uitnodiging voor Olij goed aan in welke situatie Oranje terecht is gekomen. Sinds Koeman het roer overnam van Louis van Gaal is de positie onder de lat elke interlandperiode wel onderwerp van gesprek. Koeman gaf bij zijn aanstelling aan dat hij graag wil toewerken naar een vaste eerste doelman, maar mede door de blessure voor Justin Bijlow is hem dat nog niet gelukt. De bondscoach zag bovendien Andries Noppert in de afgelopen weken schutteren bij sc Heerenveen. Noppert was tijdens het WK in Qatar nog de eerste doelman van Oranje, maar hoeft zich komende week niet te melden in Zeist.

Olij dus wel. Volgens Perez was de uitverkiezing voor Noppert vorig jaar al een teken aan de wand. “Het is natuurlijk wel begonnen met Noppert van Heerenveen, wat ook al op het randje is. Het is super leuk voor Olij, daar niet van. Maar het geeft wel goed aan waar het Nederlands elftal op dit moment staat qua keepers.” Het moge duidelijk zijn dat Perez Olij niet zou opstellen. Koeman selecteerde naast de Sparta-goalie ook Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion) en Mark Flekken (Brentford). Perez heeft een duidelijke voorkeur: “Ik zal altijd Flekken opstellen.”

