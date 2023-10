Kenneth Perez verbaast zich: 'Dat soort uitspraken zijn amateuristisch'

Kenneth Perez is verbaasd over recente uitspraken van FC Utrecht-eigenaar Frans van Seumeren. Die nam zichzelf in bescherming na de dramatische seizoenstart van de Domstedelingen. Perez vindt dat Van Seumeren zich wel wat professioneler mag opstellen.

"Ik schrok wel van het interview met Van Seumeren van twee weken geleden", aldus Perez bij Dit was het Weekend van ESPN. "Ik snap wel dat hij voor zichzelf opkwam. Het ging ook over het aankoopbeleid. Ik schrok ervan dat hij zei dat Jordy Zuidam als een zoon voor hem is. En dat Zuidam bij FC Utrecht de technisch directeur is zolang Van Seumeren bij de club zit."

Artikel gaat verder onder video

Dat was volgens Perez een vreemde uitspraak. "Dan ben je niet bezig met het uitoefenen van topsport. Dan worden mensen afgerekend op bepaalde resultaten. Van Seumeren zal wel iets met de transfers te maken hebben, al zegt hij zelf van niet. Maar wat ik hoor is dat ze altijd samen zijn. Dat viel me echt op. Ik snap dat hij zichzelf wil verdedigen. Maar die ene zin vond ik heel amateuristisch."

Utrecht is dramatisch begonnen aan het seizoen in de Eredivisie. Na zeven wedstrijden staat de ploeg van trainer Ron Jans pas op drie punten. Dit weekend werd in eigen huis met 0-2 verloren van promovendus Almere City FC. Aanstaande vrijdag staat de kelderkraker tegen FC Volendam op de planning. Die club pakte tot op heden pas een puntje en is de hekkensluiter.