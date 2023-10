Kenneth Perez vraagt zich hardop af: 'Waarom is hij niet gewoon de linksback van het Nederlands elftal?'

Kenneth Perez zou graag als linksback in het Nederlands elftal willen zien spelen. De vleugelverdediger beleefde in het afgelopen seizoen zijn doorbraak in de hoofdmacht van Feyenoord, maar is dit seizoen een nóg betere speler dan in het kampioensjaar. Perez vraagt zich af waarom Hartman niet ‘gewoon’ de linksback is van Oranje.

Het gaat bij Feyenoord vanzelfsprekend veel over doelpuntenmachine Santiago Giménez, maar Hartman ontwikkelt zich eveneens ijzersterk. De vleugelverdediger werd vorig seizoen door Arne Slot voor de leeuwen gegooid en daar kreeg de trainer van de Rotterdammers geen spijt van. Hartman is inmiddels niet meer weg te denken uit de basiself van de regerend landskampioen. Zowel Karim El Ahmadi als Perez is erg te spreken over de back. “Dat hij altijd fel was en er bovenop zit, dat zag ik vorig seizoen al heel veel. Maar het voetballende bij hem… Daar is hij echt heel goed in geworden”, zei El Ahmadi zondagavond in Dit was het Weekend op ESPN.

Artikel gaat verder onder video

“Waarom is hij niet gewoon de linksback van het Nederlands elftal?”, vroeg Perez vervolgens. “Waarom is dat niet gewoon een soort van gegeven?”, aldus de Deense analist. Hartman zat wel al bij de selectie van Oranje, maar wacht nog op zijn eerste minuten. Daar zou deze interlandperiode zomaar verandering in kunnen komen, zeker na zijn optreden tegen Atlético Madrid in de Champions League. “Dat is natuurlijk wat Champions League met je doet. Als je op dat niveau presteert, dan denk ik ook dat een bondscoach anders naar je kijkt. Dat is natuurlijk wel iets anders dan tegen PEC Zwolle, RKC of noem ze maar op. Woensdag vond ik hem écht fantastisch”, aldus een lyrische Perez.

Volgens El Ahmadi hoeft het voor Hartman geen probleem te zijn dat het Nederlands elftal een ander systeem speelt dan de verdediger bij Feyenoord is gewend. Ronald Koeman gooide in september de boel om bij Oranje en koos voor een formatie met vijf verdedigers. Mocht de bondscoach Hartman de kans geven, dan zou hij dus meer als een wingback gaan spelen. “Het zou eigenlijk misschien nog wel makkelijker kunnen zijn, vooral verdedigend”, denkt El Ahmadi, die Hartman voetballend misschien nog wel beter vindt dat Tyrell Malacia. “Malacia was ook wel erg goed en die ontwikkelde zich ook als voetballer meer, maar ik denk dat Hartman voetballend nog wel iets beter is. Hartman staat altijd aan. Of hij nou tegen PEC Zwolle of Atlético speelt; hij staat echt altijd aan, dat is wel echt belangrijk.”