'KNVB laat kans lopen: restant RKC-Ajax kan nog maanden op zich laten wachten'

De KNVB had het restant van de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Ajax van afgelopen zaterdag op maandag kunnen laten uitspelen. Die kans liet de bond echter lopen, waardoor het nu erg lastig wordt om op korte termijn een nieuwe datum te vinden voor de zeven minuten (plus blessuretijd) die nog uitgespeeld moeten worden.

Dat schrijft het Algemeen Dagblad. De wedstrijd van zaterdagavond kende een triest einde, toen RKC-doelman Etienne Vaessen na een ongelukkige botsing met Brian Brobbey bewusteloos op het veld bleef liggen werd besloten die avond niet meer door te spelen. De krant meldt dat zowel RKC als Ajax er voor openstond om afgelopen maandag, twee dagen na de stillegging, alsnog het resterende gedeelte van het duel uit te spelen. Die kans liet de voetbalbond echter lopen; pas die dag ging de KNVB het gesprek met beide clubs over een datum aan.

Het AD voorziet dat een nieuw moment waarop de wedstrijd uitgespeeld kan worden nog wel even op zich moet laten wachten: "Wie een blik werpt op het programma van Ajax, ziet dat de Amsterdammers tot december een dubbel programma hebben", schrijft de krant. Mocht inderdaad pas na die tijd een geschikte datum worden gevonden, dan slaagt men er in Zeist niet bepaald in om het protocol bij stilleggingen te volgen. Dat schrijft immers voor dat wedstrijden zo spoedig mogelijk alsnog uitgespeeld moeten worden.

Competitievervalsing

Daarvan is bij een hervatting in december of zelfs na de winterstop natuurlijk geen sprake. Sterker, het AD spreekt van comeptitievervalsing: "Dan kunnen beide teams door blessures meerdere spelers missen die zaterdag nog op het veld stonden. Er kan bij Ajax al een trainerswissel hebben plaatsgevonden. En misschien is Vaessen dan zelfs weer hersteld van de gevolgen van de botsing met Brian Brobbey", somt de krant op.