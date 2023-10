Koeman benaderd door zijn eigen speler: 'Hij wilde een gesprek'

en Ronald Koeman hebben gesproken over de reactie van de spits na de vorige wedstrijd van Nederland tegen Ierland. Op initiatief van Weghorst zelf was er contact tussen de bondscoach en de aanvaller.

Weghorst maakte in de interland van 10 september het winnende doelpunt (1-2) en hielp Oranje daarmee een belangrijke stap te zetten richting het EK 2024. Hij was als invaller het veld op gekomen en zei na afloop niet te begrijpen waarom hij geen basisplek had. “Direct na de wedstrijd heb ik het er met hem over gehad en ook daarna is er nog contact geweest. Dat kwam vanuit Wout”, zegt Koeman maandag op de persconferentie.

“Hij zei dat het niet zo bedoeld was, maar het maakte me eigenlijk ook niet zoveel uit. Zo vatte ik het ook helemaal niet op”, maakt Koeman duidelijk. “Sterker nog, ik zou willen dat ik elf spelers had die zo reageren als ze de winnende goal maken. Wout is een geweldige speler om mee te werken. Wat hij brengt is duidelijk.” Koeman wil nog niet prijsgeven of Weghorst vrijdag in actie komt tegen Frankrijk.

De bondscoach krijgt de vraag wat voor type spits Oranje nodig heeft tegen de wereldmacht. “Een type dat goals kan maken. Frankrijk zet je nooit onder druk, hoewel ze geweldige spelers hebben. De uitwedstrijd was een harde leerschool voor ons. Ze wachten het moment af dat je de restverdediging niet op orde hebt en dan komen ze er snel uit, met heel veel kwaliteit. Dat moet je voorkomen. Ik denk niet dat het verschil maakt of we een langere of snellere spits opstellen. Het zou allebei kunnen.”