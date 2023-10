Koeman krijgt lachers op zijn hand over international: 'Ja, die zou wat kunnen bijverdienen'

Ronald Koeman heeft in deze interlandperiode te maken met een flink aantal nieuwe spelers in de selectie van het Nederlands elftal. En voor die nieuwe internationals is er een vast ritueel, namelijk het zingen van een liedje op een stoel. In gesprek bij Radio 538 onthult de keuzeheer desgevraagd wie de beste zanger is van de groep.

“Wout Weghorst, die is ooit ook ergens op tv geweest”, reageert Koeman stellig op de radiozender (zie onder het volledige fragment). “Ja, die zou wat kunnen bijverdienen.” In de studio wordt vervolgens gevraagd of de spits ook niet bij FC Utrecht wat zou willen bijverdienen, gezien de prestaties in de Domstad. “Ook daar kan het iets beter, ja.”

Artikel gaat verder onder video

Qua muziekkeuze hoopt Koeman bij de zangers dat de kersverse spelers bij Oranje ook in het Nederlands blijven zingen. “Ik probeer wel te kijken naar Nederlandse spelers, die ook een beetje van de André Hazes-muziek houden. Dan hebben de oudjes van de technische staf daar ook nog wat aan”, glimlachte Koeman, die wel tevreden is over de vele nieuwe spelers, deels noodgedwongen opgeroepen vanwege de vele blessures bij Oranje.

“Ik mag nooit klagen over de inzet, het plezier en de trotsheid bij alle spelers. Dat geldt ook voor de nieuwe jongens. Iedereen die hier is, is blij om hier te zijn.” Dat het tegen Frankrijk desondanks een ‘hels karwei’ wordt, weet Koeman ook. “We hebben de blessures iets extremer dan andere landen. Die pech hebben wij, maar je ziet het overal. Bij Frankrijk zijn er veel blessures achterin. Helaas niet voorin, zou ik bijna zeggen, gezien de keuzes van de spelers daar.”