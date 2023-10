Koeman uiterst kritisch: 'Hij laat zijn man twee keer lopen, dat kan niet'

Ronald Koeman heeft zich na afloop van de wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk kritisch uitgelaten over . Volgens de bondscoach liet de aanvaller in verdedigend opzicht een aantal steken vallen.

Hoewel Oranje vrijdagavond met 1-2 verloor van Frankrijk, heeft Koeman veel positieve dingen gezien. "Maar je hoopt tegen zo'n tegenstander langer in de wedstrijd te blijven. We hadden natuurlijk voor een bepaalde aanpak gekozen. Dan wordt het niet makkelijker als het na tien minuten 0-1 staat", begint Koeman bij de NOS.

Bij het openingsdoelpunt van Kylian Mbappé werd rechtsback Jonathan Clauss geen strobreed in de weg gelegd bij het geven van de voorzet. "Xavi Simons laat zijn back twee keer lopen. Dat straffen ze af. De dekking centraal was misschien ook niet helemaal goed. Volgens mij stapt Virgil van Dijk uit waardoor de bal daar achter valt. Mbappé is op dat moment iets sterker en slimmer dan Luts."

Volgens Koeman moet 'alles kloppen' om een kans te maken tegen een land als Frankrijk. "Dan kan het niet zo zijn dat je de bal wel en de man niet in de gaten houden. Het gaat niet om één speler. Daarin zagen we er niet goed uit. Ik vind dat we ons daarna heel goed hersteld hebben. Misschien hebben we deze wedstrijd wel betere kansen gehad da Frankrijk."