Koert Westerman brengt in commentaar zeer hoopvol nieuws voor Ajax

Koert Westerman denkt dat Ajax niet bevreesd hoeft te zijn voor Brighton & Hove Albion. De voetbalcommentator is tijdens de eerste helft van Manchester City - Brighton niet onder de indruk geraakt van de komende tegenstander van de Amsterdammers in de Europa League. Brighton verloor uiteindelijk met 2-1 van de regerend landskampioen.

Ajax staat aanstaande donderdag in de groepsfase van de Europa League tegenover Brighton. Hoewel de ploeg van trainer Maurice Steijn een zeer teleurstellend seizoen beleeft en de Engelse formatie donderdag op eigen veld favoriet lijkt te zijn, ziet Westerman kansen voor Ajax.

Artikel gaat verder onder video

Westerman verzorgt zaterdag namens Viaplay het commentaar bij Manchester City – Brighton en constateert halverwege dat the Seagulls er niet aan te pas komen in het Etihad Stadium. Door doelpunten van Julián Álvarez en Erling Braut Haaland stond er halverwege een 2-0 tussenstand op het scorebord; Ansu Fati bezorgde Brighton in de tweede helft alleen nog een eretreffer.

“Als je Brighton zo hebt bekeken… Ik snap dat de Premier League een betere competitie is dan de Eredivisie, maar als Ajax morgen een resultaatje zou kunnen boeken tegen FC Utrecht… Ajax heeft de wedstrijd tegen Brighton in elk geval niet van tevoren al verloren”, praat Westerman de Amsterdammers moed in. “Je hoeft niet echt onder de indruk te zijn van deze ploeg. Ze zijn kwetsbaar achterin.”

Mogelijke meevaller voor Ajax met het oog op de wedstrijd tegen Brighton is het geblesseerd uitvallen van Danny Welbeck en Solly March bij Brighton. De aanvaller greep al vroeg in de wedstrijd naar zijn hamstring en moest de strijd uiteindelijk vroegtijdig staken, terwijl March in de blessuretijd zelfs per brancard van het veld ging. City eindigde de wedstrijd met tien man, doordat Manuel Akanji in de blessuretijd met tweemaal geel van het veld werd gestuurd.